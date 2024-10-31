«Коммерсант»: власти РФ пытаются сдержать рост цен на бензин, но не выйдет

Правительство РФ не планирует раньше срока снимать ограничения на экспорт бензина, которые действуют до конца 2024 года. В противном случае цены на бензин вырастут еще больше. Согласно прогнозу руководителя направления консалтинга Neft Research Александра Котова, рост акцизов на топливо с нового года будет выше запланированного, что все равно приведет к подорожанию топлива в рознице.
«Решение о возобновлении вывоза топлива не принято, учитывая плановые и внеплановые ремонты на нефтеперерабатывающих заводах, которые продолжатся в ноябре. Снятие запрета приведет к увеличению цен на бензин, чего опасаются российские власти», — пишет «Коммерсант» со ссылкой на источники в нефтяной отрасли.
При этом рост цен на АЗС выше темпов инфляции. По данным Росстата, стоимость бензина выросла с начала года на 8,2% при инфляции в 6,27%. До конца года запрет на экспорт не снимут, прогнозирует руководитель направления консалтинга Neft Research Александр Котов. По его словам, отмена ограничений спровоцирует новый рост цен на бензин в оптовом сегменте. А рост акцизов на топливо с нового года будет выше, чем планировалось, что приведет и к повышению цен в рознице.
На фоне сокращения нефтепереработки производство бензина достигло минимального уровня, а необходимого для открытия экспорта насыщения рынка пока нет, отмечает один из собеседников издания.
Минэнерго ожидало ослабления ограничений на экспорт с ноября после завершения ремонтов и насыщения рынка. Премьер-министр Михаил Мишустин одобрил эмбарго для НПЗ с 1 марта 2024 года, напоминает «Царьград». Изначально запрет должен был действовать полгода, но был отменен в мае и продлен в августе.
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