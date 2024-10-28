28 октября 2024

В Челябинске утвердили выплаты молодым педагогам. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Гордума. Челябинск
Гордума Челябинска внесла изменения в оплату труда педагогов Фото:

Гордума Челябинска утвердила изменения в оплате труда работникам образования. На заседании 29 октября депутаты единогласно проголосовали за введение единовременных выплат педагогам, передает корреспондент URA.RU.

«Сегодня мы приняли изменения в положение об оплате труда работникам образования. По поручению губернатора наши коллеги из заксобрания уже приняли соответствующие документы, а мы внесли изменения об оплате труда стимулирующие молодых педагогов», — уточнил спикер гордумы Сергей Буяков.

Решение о единовременных выплатах губернатор Алексей Текслер принял летом. В программу включили учителей и воспитателей, начавших карьеру не раньше 2023 года. Сотрудникам, отработавшим год, направили 60 тысяч рублей. По 100 тысяч рублей они получат в 2025 году и еще 140 тысяч рублей — в 2026 году.

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Гордума Челябинска утвердила изменения в оплате труда работникам образования. На заседании 29 октября депутаты единогласно проголосовали за введение единовременных выплат педагогам, передает корреспондент URA.RU. «Сегодня мы приняли изменения в положение об оплате труда работникам образования. По поручению губернатора наши коллеги из заксобрания уже приняли соответствующие документы, а мы внесли изменения об оплате труда стимулирующие молодых педагогов», — уточнил спикер гордумы Сергей Буяков. Решение о единовременных выплатах губернатор Алексей Текслер принял летом. В программу включили учителей и воспитателей, начавших карьеру не раньше 2023 года. Сотрудникам, отработавшим год, направили 60 тысяч рублей. По 100 тысяч рублей они получат в 2025 году и еще 140 тысяч рублей — в 2026 году.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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Ссылки по теме
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