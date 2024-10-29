Жители высотки в Перми эвакуировались из-за пожара

Пожарные быстро справились с огнем
В одном из домов ЖК «Арсенал» в Перми произошел пожар. Людям пришлось экстренно покинуть квартиры. В ГУ МЧС по Пермском краю пояснили, что возгорание произошло в электрощитке.
«Произошло загорание электрощита в машинном отделении многоквартирного дома. Самостоятельно эвакуировались 68 человек. Предварительная площадь пожара составила два квадратных метра», — рассказали в ГУ МЧС края.
На сообщение о пожаре прибыли восемь пожарных машин и 37 спасателей. Они справились с огнем. В результате ЧП никто не пострадал.
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