Жители высотки в Перми эвакуировались из-за пожара

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пожарные быстро справились с огнем
Пожарные быстро справились с огнем Фото:

В одном из домов ЖК «Арсенал» в Перми произошел пожар. Людям пришлось экстренно покинуть квартиры. В ГУ МЧС по Пермском краю пояснили, что возгорание произошло в электрощитке.

«Произошло загорание электрощита в машинном отделении многоквартирного дома. Самостоятельно эвакуировались 68 человек. Предварительная площадь пожара составила два квадратных метра», — рассказали в ГУ МЧС края.

На сообщение о пожаре прибыли восемь пожарных машин и 37 спасателей. Они справились с огнем. В результате ЧП никто не пострадал.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Новости для жителей Перми и Пермского края, которые ценят свое время, в telegram-канале «Большая Пермь». Бережно отбираем для вас только актуальное. Присоединяйтесь!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В одном из домов ЖК «Арсенал» в Перми произошел пожар. Людям пришлось экстренно покинуть квартиры. В ГУ МЧС по Пермском краю пояснили, что возгорание произошло в электрощитке. «Произошло загорание электрощита в машинном отделении многоквартирного дома. Самостоятельно эвакуировались 68 человек. Предварительная площадь пожара составила два квадратных метра», — рассказали в ГУ МЧС края. На сообщение о пожаре прибыли восемь пожарных машин и 37 спасателей. Они справились с огнем. В результате ЧП никто не пострадал.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...