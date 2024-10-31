Правнучку Чкалова признали террористкой

31 октября 2024 в 18:40 Размер текста - 17 +

Богданова* проживает в Бельгии Фото: Соцсети Правнучка советского летчика Валерия Чкалова Дарья Богданова (признана иноагентом в России), проживающая в Бельгии, внесена также в перечень террористов и экстремистов. Об этом свидетельствуют данные Росфинмониторинга. «БОГДАНОВА ДАРЬЯ АЛЕКСЕЕВНА*, 22.05.1987 г. р., Г. МОСКВА», — сообщается на сайте Росфинмониторинга. В списке она под номером 2806.



*Дарья Богданова признана Минюстом РФ иноагентом Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Правнучка советского летчика Валерия Чкалова Дарья Богданова (признана иноагентом в России), проживающая в Бельгии, внесена также в перечень террористов и экстремистов. Об этом свидетельствуют данные Росфинмониторинга. «БОГДАНОВА ДАРЬЯ АЛЕКСЕЕВНА*, 22.05.1987 г. р., Г. МОСКВА», — сообщается на сайте Росфинмониторинга. В списке она под номером 2806. *Дарья Богданова признана Минюстом РФ иноагентом