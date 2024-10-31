Правнучку Чкалова признали террористкой

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Богданова* проживает в Бельгии Фото:

Правнучка советского летчика Валерия Чкалова Дарья Богданова (признана иноагентом в России), проживающая в Бельгии, внесена также в перечень террористов и экстремистов. Об этом свидетельствуют данные Росфинмониторинга.

«БОГДАНОВА ДАРЬЯ АЛЕКСЕЕВНА*, 22.05.1987 г. р., Г. МОСКВА», — сообщается на сайте Росфинмониторинга. В списке она под номером 2806.

*Дарья Богданова признана Минюстом РФ иноагентом

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Правнучка советского летчика Валерия Чкалова Дарья Богданова (признана иноагентом в России), проживающая в Бельгии, внесена также в перечень террористов и экстремистов. Об этом свидетельствуют данные Росфинмониторинга. «БОГДАНОВА ДАРЬЯ АЛЕКСЕЕВНА*, 22.05.1987 г. р., Г. МОСКВА», — сообщается на сайте Росфинмониторинга. В списке она под номером 2806. *Дарья Богданова признана Минюстом РФ иноагентом
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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