Правнучку Чкалова признали террористкой

Богданова* проживает в Бельгии
Правнучка советского летчика Валерия Чкалова Дарья Богданова (признана иноагентом в России), проживающая в Бельгии, внесена также в перечень террористов и экстремистов. Об этом свидетельствуют данные Росфинмониторинга.
«БОГДАНОВА ДАРЬЯ АЛЕКСЕЕВНА*, 22.05.1987 г. р., Г. МОСКВА», — сообщается на сайте Росфинмониторинга. В списке она под номером 2806.
*Дарья Богданова признана Минюстом РФ иноагентом
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