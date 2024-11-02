Путин: большинство стран разделяет идеи Русского мира

Президент России Владимир Путин выразил уверенность в том, что идеи Русского мира находят поддержку у большинства стран мира. Он подчеркнул, что сегодняшний мир стремится к развитию гуманитарного сотрудничества и равноправного диалога, основанного на взаимном уважении интересов.
«Сила и притягательность идеи Русского мира всегда заключались в его открытости и уважении ко всем самобытным обычаям и культурам. И сегодня мы видим, что такие подходы разделяют большинство стран и народов», — заявил Путин на XVI Ассамблеи Русского мира «Духовно-нравственные ценности Русского мира». Его слова были опубликованы на официальном сайте Кремля.
Он также подметил, что любые формы неоколониализма, расизма и русофобии сейчас на приемлемы для многих государств, чей международный курс направлен на развитие гуманитарного сотрудничества и равноправного диалога с учетом взаимных интересов. Российский лидер также заявил, что в ходе форума пройдут обсуждения по вопросам, связанных с популяризацией русского языка и литературы, а также укреплением русскоязычного информационного поля.
Владимир Путин отметил, что ключевая тема форума подчеркивает важность сохранения духовно-нравственных ценностей и традиций для достижения целей. Глава государства подчеркнул, что среди участников форума присутствуют выдающиеся политические деятели, общественные лидеры, преподаватели русского языка и литературы, ученые, журналисты, дипломаты, а также представители религиозных, волонтерских и молодежных организаций, а также верные друзья России из различных стран. Президент подчеркнул, что к 80-летию победы в Великой Отечественной войне в 2025 году форум сосредоточится на сохранении исторической памяти о подвиге советского народа, победившего нацизм.
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