В Молдавии Санду лидирует после обработки 95% протоколов

04 ноября 2024 в 03:06 Размер текста - 17 +

Оппонент Санду, экс-генпрокурор Александр Стояногло набрал 48,14% Фото: Официальный сайт президента Украины Второй тур президентских выборов в Молдавии подходит к концу, и по предварительным данным Центральной избирательной комиссии (ЦИК) действующий президент Майя Санду лидирует, имея 51,86% голосов. Ее оппонент, бывший генпрокурор Александр Стояногло, пока что набрал 48,14% после обработки 95% протоколов. «Результаты подсчета голосов указывают на то, что избиратели поддержали текущий курс политического развития страны», — отмечается в сообщении ЦИК. По результатам подсчета 95% избирательных бюллетеней Санду опережает с результатом в 51,86% голосов. Ее конкурент, Стояногло, на данный момент получил 48,14% голосов. Эти сведения могут еще измениться, поскольку подсчет голосов продолжается. По информации комиссии, явка на выборы составила около 53%, что свидетельствует о высоком интересе граждан к исходу этого президентского решения. В этот раз выборы проходят под строгим наблюдением международных организаций, чтобы обеспечить их прозрачность и честность. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Второй тур президентских выборов в Молдавии подходит к концу, и по предварительным данным Центральной избирательной комиссии (ЦИК) действующий президент Майя Санду лидирует, имея 51,86% голосов. Ее оппонент, бывший генпрокурор Александр Стояногло, пока что набрал 48,14% после обработки 95% протоколов. «Результаты подсчета голосов указывают на то, что избиратели поддержали текущий курс политического развития страны», — отмечается в сообщении ЦИК. По результатам подсчета 95% избирательных бюллетеней Санду опережает с результатом в 51,86% голосов. Ее конкурент, Стояногло, на данный момент получил 48,14% голосов. Эти сведения могут еще измениться, поскольку подсчет голосов продолжается. По информации комиссии, явка на выборы составила около 53%, что свидетельствует о высоком интересе граждан к исходу этого президентского решения. В этот раз выборы проходят под строгим наблюдением международных организаций, чтобы обеспечить их прозрачность и честность.