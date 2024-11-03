03 ноября 2024

В Молдавии Санду лидирует после обработки 95% протоколов

© Служба новостей «URA.RU»
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Официальный сайт президента Украины.stock Москва, Майя Санду, stock
Оппонент Санду, экс-генпрокурор Александр Стояногло набрал 48,14% Фото:

Второй тур президентских выборов в Молдавии подходит к концу, и по предварительным данным Центральной избирательной комиссии (ЦИК) действующий президент Майя Санду лидирует, имея 51,86% голосов. Ее оппонент, бывший генпрокурор Александр Стояногло, пока что набрал 48,14% после обработки 95% протоколов.

«Результаты подсчета голосов указывают на то, что избиратели поддержали текущий курс политического развития страны», — отмечается в сообщении ЦИК. По результатам подсчета 95% избирательных бюллетеней Санду опережает с результатом в 51,86% голосов. Ее конкурент, Стояногло, на данный момент получил 48,14% голосов. Эти сведения могут еще измениться, поскольку подсчет голосов продолжается.

По информации комиссии, явка на выборы составила около 53%, что свидетельствует о высоком интересе граждан к исходу этого президентского решения. В этот раз выборы проходят под строгим наблюдением международных организаций, чтобы обеспечить их прозрачность и честность.

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Второй тур президентских выборов в Молдавии подходит к концу, и по предварительным данным Центральной избирательной комиссии (ЦИК) действующий президент Майя Санду лидирует, имея 51,86% голосов. Ее оппонент, бывший генпрокурор Александр Стояногло, пока что набрал 48,14% после обработки 95% протоколов. «Результаты подсчета голосов указывают на то, что избиратели поддержали текущий курс политического развития страны», — отмечается в сообщении ЦИК. По результатам подсчета 95% избирательных бюллетеней Санду опережает с результатом в 51,86% голосов. Ее конкурент, Стояногло, на данный момент получил 48,14% голосов. Эти сведения могут еще измениться, поскольку подсчет голосов продолжается. По информации комиссии, явка на выборы составила около 53%, что свидетельствует о высоком интересе граждан к исходу этого президентского решения. В этот раз выборы проходят под строгим наблюдением международных организаций, чтобы обеспечить их прозрачность и честность.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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