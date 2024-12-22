Минобороны раскрыли потери ВСУ на 1421 день спецоперации

МО: ВСУ потеряли почти 300 бойцов
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ВСУ потеряли за сутки два танка и две боевые машины
ВСУ потеряли за сутки два танка и две боевые машины Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

За последние сутки украинские вооруженные силы понесли потери, превышающие 260 человек. Об этом сообщает Министерство обороны России на 1421 день спецоперации. 

«За сутки потери ВСУ составили более 260 военнослужащих», — написало ведомство в telegram-канале. ВС РФ также уничтожили два танка, включая немецкий Leopard, две боевые машины пехоты, два бронетранспортера, семь боевых бронированных машин, шесть минометов и станцию радиоэлектронной борьбы.

Ранее Минобороны объявило о том, что российская группировка «Север» успешно провела боевые действия против войск Украины. В ходе наступления были нанесены удары по 14 украинским бригадам. Операции осуществлялись в нескольких населенных пунктах Курской области, передает «Ридус».

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За последние сутки украинские вооруженные силы понесли потери, превышающие 260 человек. Об этом сообщает Министерство обороны России на 1421 день спецоперации.  «За сутки потери ВСУ составили более 260 военнослужащих», — написало ведомство в telegram-канале. ВС РФ также уничтожили два танка, включая немецкий Leopard, две боевые машины пехоты, два бронетранспортера, семь боевых бронированных машин, шесть минометов и станцию радиоэлектронной борьбы. Ранее Минобороны объявило о том, что российская группировка «Север» успешно провела боевые действия против войск Украины. В ходе наступления были нанесены удары по 14 украинским бригадам. Операции осуществлялись в нескольких населенных пунктах Курской области, передает «Ридус».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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