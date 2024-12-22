За последние сутки украинские вооруженные силы понесли потери, превышающие 260 человек. Об этом сообщает Министерство обороны России на 1421 день спецоперации.
«За сутки потери ВСУ составили более 260 военнослужащих», — написало ведомство в telegram-канале. ВС РФ также уничтожили два танка, включая немецкий Leopard, две боевые машины пехоты, два бронетранспортера, семь боевых бронированных машин, шесть минометов и станцию радиоэлектронной борьбы.
Ранее Минобороны объявило о том, что российская группировка «Север» успешно провела боевые действия против войск Украины. В ходе наступления были нанесены удары по 14 украинским бригадам. Операции осуществлялись в нескольких населенных пунктах Курской области, передает «Ридус».
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