Путин пообещал нарастить авиасообщение между регионами

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Прямая линия "Итоги 2024 года" с Президентом РФ Владимиром Путиным. Москва, путин владимир
Путин поставил задачу повысить интенсивность авиасообщения в РФ к 2030 году Фото:

Президент РФ Владимир Путин подчеркнул важность развития прямого авиасообщения между регионами страны. Об этом российский лидер заявил во время открытия транспортных объектов, которое проходило в режиме видеоконференции.

«В числе других приоритетов — развитие авиационных пассажирских перевозок в стране. Как уже не раз говорил, нужно активнее наращивать прямое авиасообщение внутри и между регионами, реконструировать региональные аэропорты и аэродромы», — сказал Путин. Трансляцию видеоконференции вел телеканал «Россия 24».

Он поставил задачу к 2030 году повысить интенсивность авиасообщения в России. Президент хочет увеличить авиасообщение в стране в 1,5 раза по сравнению с 2023 годом.

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Президент РФ Владимир Путин подчеркнул важность развития прямого авиасообщения между регионами страны. Об этом российский лидер заявил во время открытия транспортных объектов, которое проходило в режиме видеоконференции. «В числе других приоритетов — развитие авиационных пассажирских перевозок в стране. Как уже не раз говорил, нужно активнее наращивать прямое авиасообщение внутри и между регионами, реконструировать региональные аэропорты и аэродромы», — сказал Путин. Трансляцию видеоконференции вел телеканал «Россия 24». Он поставил задачу к 2030 году повысить интенсивность авиасообщения в России. Президент хочет увеличить авиасообщение в стране в 1,5 раза по сравнению с 2023 годом.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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