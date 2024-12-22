Политика Путин пообещал нарастить авиасообщение между регионами 22 декабря 2024 в 16:15 Размер текста - 17 + Путин поставил задачу повысить интенсивность авиасообщения в РФ к 2030 году Фото: Роман Наумов © URA.RU Президент РФ Владимир Путин подчеркнул важность развития прямого авиасообщения между регионами страны. Об этом российский лидер заявил во время открытия транспортных объектов, которое проходило в режиме видеоконференции. «В числе других приоритетов — развитие авиационных пассажирских перевозок в стране. Как уже не раз говорил, нужно активнее наращивать прямое авиасообщение внутри и между регионами, реконструировать региональные аэропорты и аэродромы», — сказал Путин. Трансляцию видеоконференции вел телеканал «Россия 24». Он поставил задачу к 2030 году повысить интенсивность авиасообщения в России. Президент хочет увеличить авиасообщение в стране в 1,5 раза по сравнению с 2023 годом. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Президент РФ Владимир Путин подчеркнул важность развития прямого авиасообщения между регионами страны. Об этом российский лидер заявил во время открытия транспортных объектов, которое проходило в режиме видеоконференции. «В числе других приоритетов — развитие авиационных пассажирских перевозок в стране. Как уже не раз говорил, нужно активнее наращивать прямое авиасообщение внутри и между регионами, реконструировать региональные аэропорты и аэродромы», — сказал Путин. Трансляцию видеоконференции вел телеканал «Россия 24». Он поставил задачу к 2030 году повысить интенсивность авиасообщения в России. Президент хочет увеличить авиасообщение в стране в 1,5 раза по сравнению с 2023 годом. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям