Путин пообещал нарастить авиасообщение между регионами

Президент РФ Владимир Путин подчеркнул важность развития прямого авиасообщения между регионами страны. Об этом российский лидер заявил во время открытия транспортных объектов, которое проходило в режиме видеоконференции.
«В числе других приоритетов — развитие авиационных пассажирских перевозок в стране. Как уже не раз говорил, нужно активнее наращивать прямое авиасообщение внутри и между регионами, реконструировать региональные аэропорты и аэродромы», — сказал Путин. Трансляцию видеоконференции вел телеканал «Россия 24».
Он поставил задачу к 2030 году повысить интенсивность авиасообщения в России. Президент хочет увеличить авиасообщение в стране в 1,5 раза по сравнению с 2023 годом.
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