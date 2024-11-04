Россия и Индонезия начали первые в истории учения военно-морских сил

Военно-морские силы (ВМС) России и Индонезии начали первые в истории двусторонние учения «Орруда-2024» в городе Сурабая. Это знаковое событие отмечает новый этап в военно-морском сотрудничестве между двумя странами с момента обретения Индонезией независимости 79 лет назад. Учения продлятся с 4 по 8 ноября.
«Военное сотрудничество является естественной частью наших межгосударственных связей. Особенно я рад отметить, что у нас очень глубокие и искренние отношения между военно-морскими силами Индонезии и России. А морские учения, которые будут организованы в эти дни в Сурабае и Яванском море, станут хорошим подтверждением контактов и крепкой дружбы между нашими народами», — отметил посол РФ в Индонезии Сергей Толченов на церемонии открытия учений. Его слова передает корреспондент РИА Новости.
Согласно программе, учения «Орруда-2024» пройдут как в порту, так и в акватории Яванского моря, объединяя портовые и морские этапы. Это станет платформой не только для укрепления военных связей, но и для обмена опытом и укрепления дружественных отношений между флотами двух стран.
В преддверии событий корабли Тихоокеанского флота ВМС России осуществили дружественный визит в порт Танджунг Перак, который расположен в индонезийском городе Сурабая. В состав этой группы вошли корветы «Громкий», «Резкий» и «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов», а также судно поддержки «Печенга».
Ранее после завершения саммита БРИКС в Казани Индонезия выразила свое стремление присоединиться к этой организации. Об этом сообщил Ретно Марсуди, новоназначенный министр иностранных дел страны. «Лучше следовать, чем отставать», — заявил он.
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