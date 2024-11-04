Челябинским инженерам начали платить до 200 тысяч рублей

В Челябинской области инженеры-конструкторы начали получать до 200 тысяч рублей ежемесячно. Как URA.RU рассказали в пресс-службе сервиса «Зарплата.ру», наладчики станков в ноябре могут рассчитывать на доходы от 150 тысяч рублей. Среди других востребованных вакансий — судебные приставы, геодезисты и водители автобусов.
«Самой высокодоходной стала вакансия инженера-конструктора в области машиностроения и малых архитектурных форм. Его зарплата составит до 200 тысяч рублей. Требуются высшее техническое образование, опыт разработки конструкторской документации, знание специализированных программ и другие навыки», — прокомментировали URA.RU в офисе «Зарплаты.ру».
Аналитики также отметили высокий спрос на специалистов рабочих профессий в регионе. Помимо инженеров-конструкторов и наладчиков, значительные доходы предлагают судебным приставам с зарплатой до 150 тысяч рублей и геодезистам с окладом от 140 тысяч рублей. До 110 тысяч рублей сможет заработать жиловщик мяса.
Среди других востребованных в ноябре профессий указали водителей автобусов. Специалистам готовы платить от 100 тысяч рублей при наличии водительских прав категории D и опыта работы.
В начале ноября завод «ЧТЗ-Уралтрак» объявил о наборе сотен рабочих на зарплаты до 120 тысяч рублей. В числе востребованных специальностей оказались операторы станков с программным управлением, а также фрезеровщики и слесари.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!