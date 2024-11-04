04 ноября 2024

Челябинским инженерам начали платить до 200 тысяч рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Инженеры стали в Челябинской области хорошо оплачиваемыми специалистами
Инженеры стали в Челябинской области хорошо оплачиваемыми специалистами Фото:

В Челябинской области инженеры-конструкторы начали получать до 200 тысяч рублей ежемесячно. Как URA.RU рассказали в пресс-службе сервиса «Зарплата.ру», наладчики станков в ноябре могут рассчитывать на доходы от 150 тысяч рублей. Среди других востребованных вакансий — судебные приставы, геодезисты и водители автобусов.

«Самой высокодоходной стала вакансия инженера-конструктора в области машиностроения и малых архитектурных форм. Его зарплата составит до 200 тысяч рублей. Требуются высшее техническое образование, опыт разработки конструкторской документации, знание специализированных программ и другие навыки», — прокомментировали URA.RU в офисе «Зарплаты.ру».

Аналитики также отметили высокий спрос на специалистов рабочих профессий в регионе. Помимо инженеров-конструкторов и наладчиков, значительные доходы предлагают судебным приставам с зарплатой до 150 тысяч рублей и геодезистам с окладом от 140 тысяч рублей. До 110 тысяч рублей сможет заработать жиловщик мяса.

Среди других востребованных в ноябре профессий указали водителей автобусов. Специалистам готовы платить от 100 тысяч рублей при наличии водительских прав категории D и опыта работы.

В начале ноября завод «ЧТЗ-Уралтрак» объявил о наборе сотен рабочих на зарплаты до 120 тысяч рублей. В числе востребованных специальностей оказались операторы станков с программным управлением, а также фрезеровщики и слесари.

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В Челябинской области инженеры-конструкторы начали получать до 200 тысяч рублей ежемесячно. Как URA.RU рассказали в пресс-службе сервиса «Зарплата.ру», наладчики станков в ноябре могут рассчитывать на доходы от 150 тысяч рублей. Среди других востребованных вакансий — судебные приставы, геодезисты и водители автобусов. «Самой высокодоходной стала вакансия инженера-конструктора в области машиностроения и малых архитектурных форм. Его зарплата составит до 200 тысяч рублей. Требуются высшее техническое образование, опыт разработки конструкторской документации, знание специализированных программ и другие навыки», — прокомментировали URA.RU в офисе «Зарплаты.ру». Аналитики также отметили высокий спрос на специалистов рабочих профессий в регионе. Помимо инженеров-конструкторов и наладчиков, значительные доходы предлагают судебным приставам с зарплатой до 150 тысяч рублей и геодезистам с окладом от 140 тысяч рублей. До 110 тысяч рублей сможет заработать жиловщик мяса. Среди других востребованных в ноябре профессий указали водителей автобусов. Специалистам готовы платить от 100 тысяч рублей при наличии водительских прав категории D и опыта работы. В начале ноября завод «ЧТЗ-Уралтрак» объявил о наборе сотен рабочих на зарплаты до 120 тысяч рублей. В числе востребованных специальностей оказались операторы станков с программным управлением, а также фрезеровщики и слесари.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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