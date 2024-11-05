Челябинцы помогли Ясиноватой подготовиться к зиме

При поддержке Челябинской области в городе Ясиноватая Донецкой народной республике (ДНР) перед началом зимы отремонтировано большое количество инженерных коммуникаций. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Ясиноватского муниципального округа. В июне 2022 года Челябинская область взяла шефство над Ясиноватой и Волновахой.
«Мы провели колоссальную работу по подготовке города. При поддержке Челябинской области мы отремонтировали и заменили большое количество коммунальных коммуникаций», — сообщает telegram-канал «Донбасс решает» со ссылкой на администрацию Ясиноватой. В муниципалитете выражают надежду на беспроблемное прохождение зимнего сезона в условиях пока еще военной реальности.
В июне 2022 года Челябинская область взяла шефство над Ясиноватой и Волновахским районом ДНР. На протяжении двух лет регион помогает восстанавливать города от бомбежек, которые устраивают Вооруженные силы Украины (ВСУ).
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