Челябинцы помогли Ясиноватой подготовиться к зиме

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Челябинцы помогли ДНР с подготовкой к холодам (архивное фото)
Челябинцы помогли ДНР с подготовкой к холодам (архивное фото) Фото:

При поддержке Челябинской области в городе Ясиноватая Донецкой народной республике (ДНР) перед началом зимы отремонтировано большое количество инженерных коммуникаций. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Ясиноватского муниципального округа. В июне 2022 года Челябинская область взяла шефство над Ясиноватой и Волновахой.

«Мы провели колоссальную работу по подготовке города. При поддержке Челябинской области мы отремонтировали и заменили большое количество коммунальных коммуникаций», — сообщает telegram-канал «Донбасс решает» со ссылкой на администрацию Ясиноватой. В муниципалитете выражают надежду на беспроблемное прохождение зимнего сезона в условиях пока еще военной реальности.

В июне 2022 года Челябинская область взяла шефство над Ясиноватой и Волновахским районом ДНР. На протяжении двух лет регион помогает восстанавливать города от бомбежек, которые устраивают Вооруженные силы Украины (ВСУ).

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При поддержке Челябинской области в городе Ясиноватая Донецкой народной республике (ДНР) перед началом зимы отремонтировано большое количество инженерных коммуникаций. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Ясиноватского муниципального округа. В июне 2022 года Челябинская область взяла шефство над Ясиноватой и Волновахой. «Мы провели колоссальную работу по подготовке города. При поддержке Челябинской области мы отремонтировали и заменили большое количество коммунальных коммуникаций», — сообщает telegram-канал «Донбасс решает» со ссылкой на администрацию Ясиноватой. В муниципалитете выражают надежду на беспроблемное прохождение зимнего сезона в условиях пока еще военной реальности. В июне 2022 года Челябинская область взяла шефство над Ясиноватой и Волновахским районом ДНР. На протяжении двух лет регион помогает восстанавливать города от бомбежек, которые устраивают Вооруженные силы Украины (ВСУ).
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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