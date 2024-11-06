Копейский завод предлагает деньги за друзей

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За приведенного друга предприятие платит премии
За приведенного друга предприятие платит премии Фото:

Завод «Пластмасс» в Копейске (Челябинская область) предлагает своим сотрудникам деньги за друзей, трудоустроенных на предприятие по их рекомендации. Соответствующее объявление появилось в паблике завода в соцсетях 6 ноября.

«Реферальная программа „Приведи друга“. Для участия в программе необходимо найти кандидата на одну из наших вакансий, заполнить анкету на кандидата и передать в отдел кадров до трудоустройства вашего кандидата», — говорится в объявлении.

За трудоустройство друзей сотрудникам полагаются премии. Если новичок проработает без прогулов месяц, то сотрудник получит 2 000 рублей. Если же он будет хорошо трудиться полгода, то человек, приведший такого работника получит 8 000 рублей.

Однако это касается только сотрудников по наиболее востребованным должностям. По остальным должностям и профессиям премия за друга составит 1 000 и 2 000 рублей за месяц и полгода работы соответственно.

Завод располагается на выезде из Копейска в Челябинск. Он входит в концерн «Ростех» и занимается выпуском взрывчатых веществ.

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Завод «Пластмасс» в Копейске (Челябинская область) предлагает своим сотрудникам деньги за друзей, трудоустроенных на предприятие по их рекомендации. Соответствующее объявление появилось в паблике завода в соцсетях 6 ноября. «Реферальная программа „Приведи друга“. Для участия в программе необходимо найти кандидата на одну из наших вакансий, заполнить анкету на кандидата и передать в отдел кадров до трудоустройства вашего кандидата», — говорится в объявлении. За трудоустройство друзей сотрудникам полагаются премии. Если новичок проработает без прогулов месяц, то сотрудник получит 2 000 рублей. Если же он будет хорошо трудиться полгода, то человек, приведший такого работника получит 8 000 рублей. Однако это касается только сотрудников по наиболее востребованным должностям. По остальным должностям и профессиям премия за друга составит 1 000 и 2 000 рублей за месяц и полгода работы соответственно. Завод располагается на выезде из Копейска в Челябинск. Он входит в концерн «Ростех» и занимается выпуском взрывчатых веществ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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