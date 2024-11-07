07 ноября 2024

Стала известна дата начала горнолыжного сезона в Челябинской области

Горнолыжный сезон в Челябинской области стартует 10 ноября
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Горнолыжный комплекс «Гора Белая». Свердловская область, снег, горнолыжный комплекс, зима, зимние виды спорта, горнолыжный курорт, зимний отдых, активный отдых, подъемник горнолыжный
Открытие сезона запланировано на воскресенье Фото:

Горнолыжный сезон 2024/2025 в Челябинской области стартует в воскресенье, 10 ноября. Об этом сообщает пресс-служба «Солнечной долины».

«Уже в это воскресенье, 10 ноября, долгожданное открытие сезона! Будет работать бОльшая часть первой трассы, первый, второй бугельные подъемники, учебный склон с бесплатными ленточными подъемниками», — сообщает пресс-служба горнолыжного курорта, расположенного около Миасса.

Горнолыжные курорты в Челябинской области 5 ноября запустили системы искусственного оснежения. Об этом ранее сообщили пресс-служба комплексов «Солнечная долина» и «Евразия» (Куса).

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Горнолыжный сезон 2024/2025 в Челябинской области стартует в воскресенье, 10 ноября. Об этом сообщает пресс-служба «Солнечной долины». «Уже в это воскресенье, 10 ноября, долгожданное открытие сезона! Будет работать бОльшая часть первой трассы, первый, второй бугельные подъемники, учебный склон с бесплатными ленточными подъемниками», — сообщает пресс-служба горнолыжного курорта, расположенного около Миасса. Горнолыжные курорты в Челябинской области 5 ноября запустили системы искусственного оснежения. Об этом ранее сообщили пресс-служба комплексов «Солнечная долина» и «Евразия» (Куса).
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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