Стала известна дата начала горнолыжного сезона в Челябинской области

Горнолыжный сезон 2024/2025 в Челябинской области стартует в воскресенье, 10 ноября. Об этом сообщает пресс-служба «Солнечной долины».
«Уже в это воскресенье, 10 ноября, долгожданное открытие сезона! Будет работать бОльшая часть первой трассы, первый, второй бугельные подъемники, учебный склон с бесплатными ленточными подъемниками», — сообщает пресс-служба горнолыжного курорта, расположенного около Миасса.
Горнолыжные курорты в Челябинской области 5 ноября запустили системы искусственного оснежения. Об этом ранее сообщили пресс-служба комплексов «Солнечная долина» и «Евразия» (Куса).
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