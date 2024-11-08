Пожар случился при проведении работ
В поселке Дивья (Пермский край) произошел пожар на газопроводе. Об этом сообщила администрация Добрянского округа в своей группе в соцсети «ВКонтакте».
«Сегодня в поселке Дивья случилась страшная трагедия: при ремонтных работах загорелся газопровод. После его возгорания огонь перекинулся на жилой трехквартирный дом», — сказано в сообщении.
Уточняется, что сотрудники МЧС оперативно потушили пожар. Обошлось без жертв.
Огонь распространился на жилой дом
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