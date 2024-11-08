В Пермском крае загорелся газопровод. Фото

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Пожар случился при проведении работ
Пожар случился при проведении работ Фото:

В поселке Дивья (Пермский край) произошел пожар на газопроводе. Об этом сообщила администрация Добрянского округа в своей группе в соцсети «ВКонтакте».

«Сегодня в поселке Дивья случилась страшная трагедия: при ремонтных работах загорелся газопровод. После его возгорания огонь перекинулся на жилой трехквартирный дом», — сказано в сообщении.

Уточняется, что сотрудники МЧС оперативно потушили пожар. Обошлось без жертв.

Огонь распространился на жилой дом
Огонь распространился на жилой дом
Фото:

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В поселке Дивья (Пермский край) произошел пожар на газопроводе. Об этом сообщила администрация Добрянского округа в своей группе в соцсети «ВКонтакте». «Сегодня в поселке Дивья случилась страшная трагедия: при ремонтных работах загорелся газопровод. После его возгорания огонь перекинулся на жилой трехквартирный дом», — сказано в сообщении. Уточняется, что сотрудники МЧС оперативно потушили пожар. Обошлось без жертв.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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