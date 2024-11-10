Казахам пригрозили статьей за сообщения о побеге экс-министра Бишимбаева

В Комитете уголовно-исполнительной системы (КУИС) Министерства внутренних дел Казахстана пригрозили уголовной статьей тем, кто распространил слухи о побеге экс-министра национальной экономики Куандыка Бишимбаева из колонии. Об этом сообщает агентство КазТАГ со ссылкой на пресс-службу комитета.
«В отношении распространения данной ложной информации уже возбуждено уголовное дело, и виновные будут привлечены к ответственности», — отметили в ведомстве. Также в КУИС призвали полагаться только на официальные источники и не распространять непроверенные факты.
Ранее в пресс-службе КУИС опровергли слухи об исчезновении из колонии Куандыка Бишимбаева, в которой тот отбывает срок за убийство своей жены. Информация о возможной пропаже Бишимбаева из колонии появилась 10 ноября.
Его приговорили к 24 годам лишения свободы за убийство его гражданской супруги Салтанат Нукеновой, напоминает RT. Одним из основных доказательств, представленных в суде, стали видеозаписи издевательств над Салтанат, обнаруженные в телефоне подсудимого.
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