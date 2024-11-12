Бастрыкину доложат, как ловят бродячих собак под Челябинском

12 ноября 2024 в 13:52 Размер текста - 17 +

Александру Бастрыкину представят доклад об эффективности отлова агрессивных животных Фото: Следственный комитет РФ Глава СКР Александр Бастрыкин затребовал доклад об эффективности отлова бродячих собак в Коркино Челябинской области после значительного увеличения количества животных. Об этом заявили в пресс-службе ведомства. «Председатель СКР Александр Иванович Бастрыкин поставил ход процессуальной проверки на контроль в центральном аппарате ведомства и поручил руководителю СУ СК России по Челябинской области Алексею Ивановичу Колбасину представить доклад о ее промежуточных результатах и принятом по итогам решении. В СУ СК России по Челябинской области по данному факту организована процессуальная проверка», — уточнили в пресс-службе ведомства. В ряде СМИ сообщалось, что в Коркино увеличилось количество бродячих собак. Они обитают в том числе и возле школ с детскими садами, поэтому жители обеспокоены своей безопасностью и безопасностью детей. По словам коркинцев, никаких мер к уменьшению численности бродячих животных не принимается. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Глава СКР Александр Бастрыкин затребовал доклад об эффективности отлова бродячих собак в Коркино Челябинской области после значительного увеличения количества животных. Об этом заявили в пресс-службе ведомства. «Председатель СКР Александр Иванович Бастрыкин поставил ход процессуальной проверки на контроль в центральном аппарате ведомства и поручил руководителю СУ СК России по Челябинской области Алексею Ивановичу Колбасину представить доклад о ее промежуточных результатах и принятом по итогам решении. В СУ СК России по Челябинской области по данному факту организована процессуальная проверка», — уточнили в пресс-службе ведомства. В ряде СМИ сообщалось, что в Коркино увеличилось количество бродячих собак. Они обитают в том числе и возле школ с детскими садами, поэтому жители обеспокоены своей безопасностью и безопасностью детей. По словам коркинцев, никаких мер к уменьшению численности бродячих животных не принимается.