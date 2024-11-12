Бастрыкину доложат, как ловят бродячих собак под Челябинском

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Глава СК РФ Александр Бастрыкин. stock, бастрыкин александр, stock
Александру Бастрыкину представят доклад об эффективности отлова агрессивных животных Фото:

Глава СКР Александр Бастрыкин затребовал доклад об эффективности отлова бродячих собак в Коркино Челябинской области после значительного увеличения количества животных. Об этом заявили в пресс-службе ведомства.

«Председатель СКР Александр Иванович Бастрыкин поставил ход процессуальной проверки на контроль в центральном аппарате ведомства и поручил руководителю СУ СК России по Челябинской области Алексею Ивановичу Колбасину представить доклад о ее промежуточных результатах и принятом по итогам решении. В СУ СК России по Челябинской области по данному факту организована процессуальная проверка», — уточнили в пресс-службе ведомства.

В ряде СМИ сообщалось, что в Коркино увеличилось количество бродячих собак. Они обитают в том числе и возле школ с детскими садами, поэтому жители обеспокоены своей безопасностью и безопасностью детей. По словам коркинцев, никаких мер к уменьшению численности бродячих животных не принимается.

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Глава СКР Александр Бастрыкин затребовал доклад об эффективности отлова бродячих собак в Коркино Челябинской области после значительного увеличения количества животных. Об этом заявили в пресс-службе ведомства. «Председатель СКР Александр Иванович Бастрыкин поставил ход процессуальной проверки на контроль в центральном аппарате ведомства и поручил руководителю СУ СК России по Челябинской области Алексею Ивановичу Колбасину представить доклад о ее промежуточных результатах и принятом по итогам решении. В СУ СК России по Челябинской области по данному факту организована процессуальная проверка», — уточнили в пресс-службе ведомства. В ряде СМИ сообщалось, что в Коркино увеличилось количество бродячих собак. Они обитают в том числе и возле школ с детскими садами, поэтому жители обеспокоены своей безопасностью и безопасностью детей. По словам коркинцев, никаких мер к уменьшению численности бродячих животных не принимается.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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