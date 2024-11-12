В Челябинской области зафиксирован ажиотажный спрос на съемное жилье. Инфографика

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Снять квартиру в регионе посуточно в среднем можно за 2,5 тысячи рублей
Снять квартиру в регионе посуточно в среднем можно за 2,5 тысячи рублей Фото:

В Челябинской области в октябре 2024 года спрос на посуточную аренду квартир вырос на 88%. На данный момент средняя стоимость съемного жилья в городе составляет 2 тысячи 500 рублей в месяц, сообщили в пресс-службе «Авито Путешествия».

«В октябре 2024 года средняя стоимость квартиры для краткосрочной аренды в регионе составила 2 тысячи 500 рублей в сутки. Число бронирований посуточных квартир в Челябинской области по сравнению с аналогичным периодом 2023 года увеличилось на 88%», — сообщили в пресс-службе.

Как отметили в пресс-службе, также в регионе на 29% выросло число предложений о посуточной аренде квартир. Челябинские риелторы сложившуюся ситуацию объясняют тем, что из-за нестабильной экономической ситуации многие собственники квартир на вторичном рынке в городе решили не продавать, а сдавать жилье как в долгосрочную аренду, так и посуточно.

В регионе число свободных съемных квартир за год увеличилось на 29%
В регионе число свободных съемных квартир за год увеличилось на 29%
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В Челябинской области в октябре 2024 года спрос на посуточную аренду квартир вырос на 88%. На данный момент средняя стоимость съемного жилья в городе составляет 2 тысячи 500 рублей в месяц, сообщили в пресс-службе «Авито Путешествия». «В октябре 2024 года средняя стоимость квартиры для краткосрочной аренды в регионе составила 2 тысячи 500 рублей в сутки. Число бронирований посуточных квартир в Челябинской области по сравнению с аналогичным периодом 2023 года увеличилось на 88%», — сообщили в пресс-службе. Как отметили в пресс-службе, также в регионе на 29% выросло число предложений о посуточной аренде квартир. Челябинские риелторы сложившуюся ситуацию объясняют тем, что из-за нестабильной экономической ситуации многие собственники квартир на вторичном рынке в городе решили не продавать, а сдавать жилье как в долгосрочную аренду, так и посуточно.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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