В Челябинской области в октябре 2024 года спрос на посуточную аренду квартир вырос на 88%. На данный момент средняя стоимость съемного жилья в городе составляет 2 тысячи 500 рублей в месяц, сообщили в пресс-службе «Авито Путешествия».
«В октябре 2024 года средняя стоимость квартиры для краткосрочной аренды в регионе составила 2 тысячи 500 рублей в сутки. Число бронирований посуточных квартир в Челябинской области по сравнению с аналогичным периодом 2023 года увеличилось на 88%», — сообщили в пресс-службе.
Как отметили в пресс-службе, также в регионе на 29% выросло число предложений о посуточной аренде квартир. Челябинские риелторы сложившуюся ситуацию объясняют тем, что из-за нестабильной экономической ситуации многие собственники квартир на вторичном рынке в городе решили не продавать, а сдавать жилье как в долгосрочную аренду, так и посуточно.
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