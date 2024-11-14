Адвокат Трампа претендует на должность в генпрокуратуре США

Избранный президент США Дональд Трамп рассматривает возможность назначения своего адвоката Тодда Бланша на пост заместителя генерального прокурора. Об этом сообщила телекомпания CNN. Бланш в течение последних полутора лет активно представлял интересы политика, в том числе в судебных делах, связанных с финансовыми документами Trump Organization.
«Избранный президент Дональд Трамп серьезно рассматривает возможность назначения своего главного юриста Тодда Бланша на должность следующего заместителя генерального прокурора, вторую по значимости должность в Министерстве юстиции», — сообщила американская телекомпания со ссылкой на несколько источников. Отмечается, что за время своей работы Бланш успел сблизиться с Трампом и часто появляется в его окружении в Палм-Бич, где расположена резиденция Мар-а-Лаго.
На текущий момент пост заместителя генерального прокурора занимает Лиза Монако, и это вторая по значимости должность в Министерстве юстиции США. Предполагаемое назначение Бланша может стать частью более широкой стратегии Трампа по формированию новой юридической команды, что согласуется с его предыдущим выбором кандидатов на ключевые позиции в правительстве.
Республиканец давно занялся формированием своей администрации. Он активно выдвигает сторонников на значимые в США посты. Так, Трамп решил назначить сенатора Марко Рубио из Флориды на пост госсекретаря в своей администрации, передает RT.
Нынешний глава США Джо Байден успел встретиться с Трампом и уже договорился с избранным республиканцем о плавной передаче власти. Помимо этого, политики обсудили в Белом доме мировую политику, в том числе и Украину.
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