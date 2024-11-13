Трамп и Байден обсудили в Белом доме Украину

Встреча избранного президента США Дональда Трампа и действующего главы Джо Байдена продлилась несколько часов, в рамках нее политики обсудили международную политику, в том числе Украину. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого Дома Карин Жан-Пьер.
«Байден в личной беседе с Трампом заявил, что дальнейшая поддержка Украины отвечает национальным интересам США», — сказала Жан-Пьер в ходе брифинга для журналистов. Она отметила, что беседа длилась два часа и затронула широкий спектр международных проблем, а также внутреннюю политику.
Трамп обсуждает сценарий завершения конфликта России и Украины. По информации The Wall Street Journal, его администрация хочет «заморозить текущую линию фронта» и снабжать Украину оружием, если та на 20 лет откажется вступать в НАТО. The Times отметила, что Трамп поставил свою репутацию на скорое окончание СВО. Глава МИД России Сергей Лавров, однако, заявил, что заморозка конфликта ничем не лучше минских соглашений, которые не увенчались успехом.
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