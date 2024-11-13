Трамп нашел замену Блинкену в своей новой администрации

Избранный президент США Дональд Трамп назначит сенатора Марко Рубио из Флориды на пост госсекретаря в своей администрации. Об этом будущий американский лидер написал у себя в соцсети.
«Для меня большая честь объявить, что сенатор Марко Рубио официально номинирован на пост государственного секретаря США», — заявил Трамп в опубликованном заявлении в Truth Social. Избранный президент штатов охарактеризовал Рубио как уважаемого лидера и защитника нации. Сейчас место госсекретаря занимает Энтони Блинкен.
Марко Рубио, уроженец Майами из семьи кубинских иммигрантов, с 2011 года является сенатором от штата Флорида в Конгрессе США. Рубио известен жесткой позицией в международной политике. Он призывает к усилению конкуренции с Китаем, поддержке Израиля и противодействию развитию ядерной программы Ирана.
Ранее Трамп назначил предпринимателя Илона Маска и бывшего кандидата в президенты от Республиканской партии Вивека Рамасвами руководителями Департамента по эффективности государственного управления США. Также избранный президент выбрал кандидата на пост главы Пентагона. Им оказался журналист Fox News и бывший участник боевых действий Пит Хегсет. Что известно о ветеране и сподвижнике Трампа — в материале URA.RU.
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