13 ноября 2024

Трамп нашел замену Блинкену в своей новой администрации

© Служба новостей «URA.RU»
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Трамп готовит Марко Рубио в качестве госсекретаря США
Трамп готовит Марко Рубио в качестве госсекретаря США Фото:

Избранный президент США Дональд Трамп назначит сенатора Марко Рубио из Флориды на пост госсекретаря в своей администрации. Об этом будущий американский лидер написал у себя в соцсети. 

«Для меня большая честь объявить, что сенатор Марко Рубио официально номинирован на пост государственного секретаря США», — заявил Трамп в опубликованном заявлении в Truth Social. Избранный президент штатов охарактеризовал Рубио как уважаемого лидера и защитника нации. Сейчас место госсекретаря занимает Энтони Блинкен.

Марко Рубио, уроженец Майами из семьи кубинских иммигрантов, с 2011 года является сенатором от штата Флорида в Конгрессе США. Рубио известен жесткой позицией в международной политике. Он призывает к усилению конкуренции с Китаем, поддержке Израиля и противодействию развитию ядерной программы Ирана.

Ранее Трамп назначил предпринимателя Илона Маска и бывшего кандидата в президенты от Республиканской партии Вивека Рамасвами руководителями Департамента по эффективности государственного управления США. Также избранный президент выбрал кандидата на пост главы Пентагона. Им оказался журналист Fox News и бывший участник боевых действий Пит Хегсет. Что известно о ветеране и сподвижнике Трампа — в материале URA.RU.

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Избранный президент США Дональд Трамп назначит сенатора Марко Рубио из Флориды на пост госсекретаря в своей администрации. Об этом будущий американский лидер написал у себя в соцсети.  «Для меня большая честь объявить, что сенатор Марко Рубио официально номинирован на пост государственного секретаря США», — заявил Трамп в опубликованном заявлении в Truth Social. Избранный президент штатов охарактеризовал Рубио как уважаемого лидера и защитника нации. Сейчас место госсекретаря занимает Энтони Блинкен. Марко Рубио, уроженец Майами из семьи кубинских иммигрантов, с 2011 года является сенатором от штата Флорида в Конгрессе США. Рубио известен жесткой позицией в международной политике. Он призывает к усилению конкуренции с Китаем, поддержке Израиля и противодействию развитию ядерной программы Ирана. Ранее Трамп назначил предпринимателя Илона Маска и бывшего кандидата в президенты от Республиканской партии Вивека Рамасвами руководителями Департамента по эффективности государственного управления США. Также избранный президент выбрал кандидата на пост главы Пентагона. Им оказался журналист Fox News и бывший участник боевых действий Пит Хегсет. Что известно о ветеране и сподвижнике Трампа — в материале URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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