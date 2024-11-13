Байден договорился с Трампом о плавной передаче власти. Видео

13 ноября 2024 в 21:48 Размер текста - 17 +

В Белом доме состоялась встреча Трампа и Байдена Фото: Сергей Русанов новость из сюжета Выборы президента США в 2024 году Новоизбранный президент США Дональд Трамп встретился с действующим главой Джо Байденом в Белом доме для обсуждения деталей мирной передачи власти. Он отметил, что процесс перехода власти будет плавным, насколько это возможно. «Переход будет настолько плавным, насколько это возможно», — заявил Трамп во время встречи с Байденом. Его слова приводит издание AFP в соцсети Х. Он также подчеркнул, что политика является суровым занятием и часто ассоциируется с неприятными аспектами. Ранее Байден сразу после победы Трампа на выборах заявил, что пригласит политика в Белый дом для обсуждения деталей передачи власти. Подобная процедура, когда победитель выборов приходит к уходящему президенту, является традиционной в США, передает «Царьград». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Новоизбранный президент США Дональд Трамп встретился с действующим главой Джо Байденом в Белом доме для обсуждения деталей мирной передачи власти. Он отметил, что процесс перехода власти будет плавным, насколько это возможно. «Переход будет настолько плавным, насколько это возможно», — заявил Трамп во время встречи с Байденом. Его слова приводит издание AFP в соцсети Х. Он также подчеркнул, что политика является суровым занятием и часто ассоциируется с неприятными аспектами. Ранее Байден сразу после победы Трампа на выборах заявил, что пригласит политика в Белый дом для обсуждения деталей передачи власти. Подобная процедура, когда победитель выборов приходит к уходящему президенту, является традиционной в США, передает «Царьград».