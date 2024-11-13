Байден договорился с Трампом о плавной передаче власти. Видео

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Соединенные Штаты Америки. США. Пермь, сша, вашингтон, америка, белый дом в вашингтоне
В Белом доме состоялась встреча Трампа и Байдена Фото:
новость из сюжета
Выборы президента США в 2024 году

Новоизбранный президент США Дональд Трамп встретился с действующим главой Джо Байденом в Белом доме для обсуждения деталей мирной передачи власти. Он отметил, что процесс перехода власти будет плавным, насколько это возможно.

«Переход будет настолько плавным, насколько это возможно», — заявил Трамп во время встречи с Байденом. Его слова приводит издание AFP в соцсети Х. Он также подчеркнул, что политика является суровым занятием и часто ассоциируется с неприятными аспектами.

Ранее Байден сразу после победы Трампа на выборах заявил, что пригласит политика в Белый дом для обсуждения деталей передачи власти. Подобная процедура, когда победитель выборов приходит к уходящему президенту, является традиционной в США, передает «Царьград».

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Новоизбранный президент США Дональд Трамп встретился с действующим главой Джо Байденом в Белом доме для обсуждения деталей мирной передачи власти. Он отметил, что процесс перехода власти будет плавным, насколько это возможно. «Переход будет настолько плавным, насколько это возможно», — заявил Трамп во время встречи с Байденом. Его слова приводит издание AFP в соцсети Х. Он также подчеркнул, что политика является суровым занятием и часто ассоциируется с неприятными аспектами. Ранее Байден сразу после победы Трампа на выборах заявил, что пригласит политика в Белый дом для обсуждения деталей передачи власти. Подобная процедура, когда победитель выборов приходит к уходящему президенту, является традиционной в США, передает «Царьград».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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