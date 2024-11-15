Каждый год 16 ноября в мире отмечают день борьбы с анорексией — одним из самых опасных психических заболеваний с почти самым высоким уровнем смертности. Чаще всего болезнь возникает у подростков. Откуда она берется, когда родителям начинать бить тревогу и можно ли ее вылечить — эти вопросы URA.RU адресовал психиатру, члену Союза национальной ассоциации клинического питания Анне Ивашкевич.
Причины анорексии у подростков
По мнению эксперта, основные причины развития анорексии — психологические факторы, такие как низкая самооценка, стремление к совершенству, страх набора веса.
«Это обычно молодые девушки, но иногда и юноши, которые стремятся соответствовать образу, который пропагандируется в социальных сетях», — отметила Ивашкевич. Она также подчеркнула, что важную роль играют семейные конфликты, особенно критика внешности ребенка со стороны родителей.
«Отец или мать часто могут помыкать видом своего ребенка. Они не говорят, что ты полный, а шутят, что пончик, тебе бы похудеть. Все это подается с ехидством и намеками, что в школе тебя никто не будет любить и все будут придираться», — поясняет Ивашкевич.
Также среди причин анорексии — генетическая предрасположенность и нарушение обмена веществ, а также конфликты в семье и гиперопека.
Симптомы анорексии
Первые признаки анорексии — отказ от еды и резкая потеря веса, говорит эксперт.
«У меня была пациентка, которая ела аптечную вату вместо еды. Это приводит к завороту кишок, проблемам с кишечником», — предупреждает специалист. Такие методы могут привести к серьезным проблемам со здоровьем, вплоть до смертельного исхода.
Как еще понять, что у подростка анорексия:
- Постоянные разговоры о калориях, диетах, весе;
- Избегание семейных приемов пищи;
- Усталость, раздражительность, снижение концентрации;
- Скрытая одежда, чтобы скрыть истощение.
Опасности анорексии
Физические: истощение, проблемы с сердцем, остеопороз, сбои менструального цикла, гормональные нарушения. Болезнь имеет один из самых высоких уровней смертности среди психических заболеваний.
Психологические: депрессия, суицидальные мысли.
Роль семьи в профилактике анорексии
Врач подчеркнула важность поддержки родителей и создания здоровой атмосферы в семье.
«Не должно быть ни физического, ни психологического давления. Если у вас возникли подозрения относительно здоровья вашего ребенка, лучше обратиться к специалистам», — посоветовала она.
Советы родителям: как предотвратить анорексию
Анна Ивашкевич дала несколько рекомендаций родителям, как помочь детям избежать анорексии:
Следите хотя бы за двумя полноценными приемами пищи ребенка. «Если не получается с двумя, хотя бы за одним, чтобы был либо полноценный завтрак, либо полноценный ужин, который точно съест», — советует Ивашкевич. Важно убедиться, что еда усваивается, а не выбрасывается, что может указывать на развитие булимии.
Старайтесь вовлекать ребенка в активные мероприятия вне дома: посещайте выставки, театры, записывайте его в спортивные секции. Это будет стимулировать ребенка есть и поможет ему отвлечься от навязчивых образов в интернете и окунуться в реальную жизнь.
Подавайте личный пример здорового образа жизни, правильного отношения к телу, выбирайте вместе с ребенком полезные продукты и готовьте еду. «Если ребенок только начинает есть кашу, вы поддержите и тоже эту кашу и ешьте вместе с ним», — отмечает Ивашкевич.
Проявляйте поддержку и понимание, говорите ребенку, что готовы помочь ему справиться с любыми трудностями. «Я готова тебя во всем поддержать. Хочешь, пойдем к психологу, нутрициологу или диетологу? Давай с тобой выбирать продукты для правильного питания, готовить вместе и есть», — предлагает эксперт.
Ограничивайте потребление ребенка токсичного контента в интернете, соцсетях;
Развивайте критическое мышление у подростков (то самое внешне влияние);
Создавайте условия для открытого общения в семье и школе.
Лечение анорексии
Анна Ивашкевич подчеркивает, что анорексия — это серьезное заболевание, которое требует своевременного вмешательства и поддержки со стороны специалистов. Лечение состоит из следующих этапов:
Контроль у педиатра: наблюдение за состоянием организма, восстановление нормального веса и лечение возможных осложнений.
Психотерапия: когнитивно-поведенческая терапия помогает изменить негативные убеждения о собственном теле и питании.
Семейная терапия: активное участие родителей в процессе лечения, создание поддерживающей и безопасной среды для пациента.
Диетология: разработка индивидуального плана питания, обеспечивающего безопасное и сбалансированное поступление необходимых питательных веществ.
Лекарства: при необходимости назначаются препараты для снижения уровня тревожности и борьбы с депрессией.
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