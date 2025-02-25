25 февраля 2025

«Помог ретроградный Меркурий»: свердловчанка увидела вещий сон и стала миллионером. Фото

Жительница Свердловской области выиграла в лотерее миллион рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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Женщина доверилась предсказаниям и выиграла солидную сумму Фото:

Жительница Свердловской области Миляуша Конышева выиграла миллион рублей в лотерее. Она призналась сотрудникам «Столото», что ей помог вещий сон, а также предсказание астрологов. Подробнее о победе предпринимательницы URA.RU рассказали в компании.

«Миляуша Конышева увидела сон, который сулил ей выигрыш в лотерею. Кроме того, шел период ретроградного Меркурия и парада планет, ее знаку зодиака астрологи предсказывали финансовый успех. Миляуша приняла такое совпадение как сигнал к действию, и приобрела сразу несколько лотерейных билетов на 1584-й тираж „Русского лото“», — объяснили представители компании.

В день розыгрыша она не поверила своим глазам, когда обнаружила, что ей достался миллион. «Еще в советское время я выиграла по лотерейному билету крупную по тем временам сумму — тысячу рублей. Вспомнились те незабываемые чувства от победы», — цитируют слова свердловчанки в «Столото».

Конышева вместе с подругой занимается бизнесом в сфере пассажирских перевозок. Именно ей она первым делом позвонила и сообщила радостную весть. На выигранные деньги предпринимательница намерена помочь дочери погасить ипотечный кредит.

Победительница считает, что ей помогли вещий сон…
Победительница считает, что ей помогли вещий сон…
… и звезды
… и звезды
В свободное время Миляуша любит путешествовать, проводить время с внуками и ухаживать за огородом
В свободное время Миляуша любит путешествовать, проводить время с внуками и ухаживать за огородом

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Жительница Свердловской области Миляуша Конышева выиграла миллион рублей в лотерее. Она призналась сотрудникам «Столото», что ей помог вещий сон, а также предсказание астрологов. Подробнее о победе предпринимательницы URA.RU рассказали в компании. «Миляуша Конышева увидела сон, который сулил ей выигрыш в лотерею. Кроме того, шел период ретроградного Меркурия и парада планет, ее знаку зодиака астрологи предсказывали финансовый успех. Миляуша приняла такое совпадение как сигнал к действию, и приобрела сразу несколько лотерейных билетов на 1584-й тираж „Русского лото“», — объяснили представители компании. В день розыгрыша она не поверила своим глазам, когда обнаружила, что ей достался миллион. «Еще в советское время я выиграла по лотерейному билету крупную по тем временам сумму — тысячу рублей. Вспомнились те незабываемые чувства от победы», — цитируют слова свердловчанки в «Столото». Конышева вместе с подругой занимается бизнесом в сфере пассажирских перевозок. Именно ей она первым делом позвонила и сообщила радостную весть. На выигранные деньги предпринимательница намерена помочь дочери погасить ипотечный кредит.
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© Служба новостей «URA.RU»
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