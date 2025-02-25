«Помог ретроградный Меркурий»: свердловчанка увидела вещий сон и стала миллионером. Фото

Жительница Свердловской области выиграла в лотерее миллион рублей

26 февраля 2025 в 12:39 Размер текста - 17 +

Женщина доверилась предсказаниям и выиграла солидную сумму Фото: Денис Моргунов © URA.RU Жительница Свердловской области Миляуша Конышева выиграла миллион рублей в лотерее. Она призналась сотрудникам «Столото», что ей помог вещий сон, а также предсказание астрологов. Подробнее о победе предпринимательницы URA.RU рассказали в компании. «Миляуша Конышева увидела сон, который сулил ей выигрыш в лотерею. Кроме того, шел период ретроградного Меркурия и парада планет, ее знаку зодиака астрологи предсказывали финансовый успех. Миляуша приняла такое совпадение как сигнал к действию, и приобрела сразу несколько лотерейных билетов на 1584-й тираж „Русского лото“», — объяснили представители компании. В день розыгрыша она не поверила своим глазам, когда обнаружила, что ей достался миллион. «Еще в советское время я выиграла по лотерейному билету крупную по тем временам сумму — тысячу рублей. Вспомнились те незабываемые чувства от победы», — цитируют слова свердловчанки в «Столото». Конышева вместе с подругой занимается бизнесом в сфере пассажирских перевозок. Именно ей она первым делом позвонила и сообщила радостную весть. На выигранные деньги предпринимательница намерена помочь дочери погасить ипотечный кредит. Победительница считает, что ей помогли вещий сон… Фото предоставлено компанией «Столото» … и звезды Фото предоставлено компанией «Столото» В свободное время Миляуша любит путешествовать, проводить время с внуками и ухаживать за огородом Фото предоставлено компанией «Столото» Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жительница Свердловской области Миляуша Конышева выиграла миллион рублей в лотерее. Она призналась сотрудникам «Столото», что ей помог вещий сон, а также предсказание астрологов. Подробнее о победе предпринимательницы URA.RU рассказали в компании. «Миляуша Конышева увидела сон, который сулил ей выигрыш в лотерею. Кроме того, шел период ретроградного Меркурия и парада планет, ее знаку зодиака астрологи предсказывали финансовый успех. Миляуша приняла такое совпадение как сигнал к действию, и приобрела сразу несколько лотерейных билетов на 1584-й тираж „Русского лото“», — объяснили представители компании. В день розыгрыша она не поверила своим глазам, когда обнаружила, что ей достался миллион. «Еще в советское время я выиграла по лотерейному билету крупную по тем временам сумму — тысячу рублей. Вспомнились те незабываемые чувства от победы», — цитируют слова свердловчанки в «Столото». Конышева вместе с подругой занимается бизнесом в сфере пассажирских перевозок. Именно ей она первым делом позвонила и сообщила радостную весть. На выигранные деньги предпринимательница намерена помочь дочери погасить ипотечный кредит.