Ресторану в штаб-квартире главного азербайджанца Екатеринбурга выписали огромный штраф

Ресторан Nar&Sharab, расположенный в ТЦ Baku Plaza, который принадлежит лидеру азербайджанской диаспоры в Екатеринбурге Шахину Шыхлински, оштрафовали на 1,5 миллиона рублей. Причиной послужила продажа алкоголя без лицензии, которую выявили силовики в ходе рейда, рассказал член городской Общественной палаты Дмитрий Чукреев.
«Оперативники собрали все доказательства и в суде сумели доказать, что компания нарушила законодательство. Арбитраж был суров — штраф 1,5 млн рублей», — написал общественник в своем telegram-канале.
О рейде, во время которого силовики вскрыли факт продажи алкоголя без лицензии, URA.RU писало в октябре 2024-го. Сам Шыхлински эти сведения опровергал, уверяя, что спиртное не продавалось, так как заведение в июне подало документы на продление лицензии.
Буквально через две недели в СМИ и соцсетях появилось видео мартовской операции силовиков, во время которой в подвальном помещении Baku Plaza нашли игровые автоматы. Шыхлински объяснял, что они принадлежат вексельной компании — Trade Store, а сам он никак с этим не связан. У владельца, по словам Шыхлински, есть лицензия.
После этого в беседе с URA.RU Шыхлински заявил о намеренных попытках испортить его репутацию. Одним из недоброжелателей он называл Чукреева. Сам общественник пояснил, что не оказывает никакого давления на местного лидера азербайджанской диаспоры.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!