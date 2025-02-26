Ресторану в штаб-квартире главного азербайджанца Екатеринбурга выписали огромный штраф

В Екатеринбурге ресторан Nar&Sharab оштрафовали за алкоголь без лицензии
© Служба новостей «URA.RU»
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Оперативники доказали нелегальную продажу алкоголя в заведении
Оперативники доказали нелегальную продажу алкоголя в заведении Фото:

Ресторан Nar&Sharab, расположенный в ТЦ Baku Plaza, который принадлежит лидеру азербайджанской диаспоры в Екатеринбурге Шахину Шыхлински, оштрафовали на 1,5 миллиона рублей. Причиной послужила продажа алкоголя без лицензии, которую выявили силовики в ходе рейда, рассказал член городской Общественной палаты Дмитрий Чукреев.

«Оперативники собрали все доказательства и в суде сумели доказать, что компания нарушила законодательство. Арбитраж был суров — штраф 1,5 млн рублей», — написал общественник в своем telegram-канале.

О рейде, во время которого силовики вскрыли факт продажи алкоголя без лицензии, URA.RU писало в октябре 2024-го. Сам Шыхлински эти сведения опровергал, уверяя, что спиртное не продавалось, так как заведение в июне подало документы на продление лицензии.

Буквально через две недели в СМИ и соцсетях появилось видео мартовской операции силовиков, во время которой в подвальном помещении Baku Plaza нашли игровые автоматы. Шыхлински объяснял, что они принадлежат вексельной компании — Trade Store, а сам он никак с этим не связан. У владельца, по словам Шыхлински, есть лицензия.

После этого в беседе с URA.RU Шыхлински заявил о намеренных попытках испортить его репутацию. Одним из недоброжелателей он называл Чукреева. Сам общественник пояснил, что не оказывает никакого давления на местного лидера азербайджанской диаспоры.

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Ресторан Nar&Sharab, расположенный в ТЦ Baku Plaza, который принадлежит лидеру азербайджанской диаспоры в Екатеринбурге Шахину Шыхлински, оштрафовали на 1,5 миллиона рублей. Причиной послужила продажа алкоголя без лицензии, которую выявили силовики в ходе рейда, рассказал член городской Общественной палаты Дмитрий Чукреев. «Оперативники собрали все доказательства и в суде сумели доказать, что компания нарушила законодательство. Арбитраж был суров — штраф 1,5 млн рублей», — написал общественник в своем telegram-канале. О рейде, во время которого силовики вскрыли факт продажи алкоголя без лицензии, URA.RU писало в октябре 2024-го. Сам Шыхлински эти сведения опровергал, уверяя, что спиртное не продавалось, так как заведение в июне подало документы на продление лицензии. Буквально через две недели в СМИ и соцсетях появилось видео мартовской операции силовиков, во время которой в подвальном помещении Baku Plaza нашли игровые автоматы. Шыхлински объяснял, что они принадлежат вексельной компании — Trade Store, а сам он никак с этим не связан. У владельца, по словам Шыхлински, есть лицензия. После этого в беседе с URA.RU Шыхлински заявил о намеренных попытках испортить его репутацию. Одним из недоброжелателей он называл Чукреева. Сам общественник пояснил, что не оказывает никакого давления на местного лидера азербайджанской диаспоры.
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