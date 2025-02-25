В Свердловской области из-за аварии жители остались без воды

В Среднеуральске 25 февраля внепланово отключили холодную воду из-за аварии. Администрация сообщает, работы уже ведутся и будет осуществлен подвоз воды для жителей. Однако в соцсетях люди жалуются, что никакой воды в итоге им не привезли.
«Публикация не актуальна. В итоге, многие с детьми без капли воды, на лесной нет ни горячей, ни холодной воды. Сроки восстановления уже понятны? Нужны хотя бы ориентировочные, чтобы можно было понимать где жить в ближайшее время. Без канализации тоже не весело», — пишет Анастасия под постом о сроках подвоза воды в официальном сообществе администрации Среднеуральска во «ВКонтакте». Она добавила, что телефон диспетчерской отключили.
Также комментаторы отметили, что многих адресов, где также отключили воду, вовсе нет в расписании для подвоза воды. Большинство делится, что нигде в итоге машин не видели и что пост сообщает неактуальную информацию — в расписание большинство подвоз должен был произойти до 11 вечера, а сам пост появился в сообществе после 23:00.
Как сообщает администрация Среднеуральска, отключили воду в связи с аварийно-восстановительными работами. На месте работают специалисты МУП «СУВКХ», Управления ЖКХ и заместитель главы муниципального округа Среднеуральск Мария Кузьмина.
Корреспондент URA.RU обратился в администрацию города с просьбой прокомментировать, соответствует ли действительности указанная информация. Ответ будет опубликован, как только поступит.
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