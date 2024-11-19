В двух школах Перми классы закрыты на карантин из-за пневмонии

Из-за карантина дети не ходят в школу
В двух пермских школах учеников отправили на карантин в связи с высокой заболеваемостью пневмонией. На данный момент заболевание выявлено у пяти детей.
«По состоянию на 19 ноября случаи заболевания зафиксированы в двух классах пермских школ. Трое учеников из класса школы „Дуплекс“ заболели пневмонией. Еще двое учеников заболели в классе школы № 3», — сообщили «АиФ-Пермь» в городском департаменте образования.
В городской администрации изданию пояснили, что классы закрывают на карантин, если диагноз поставлен двум ученикам. URA.RU направило запрос в пресс-службу мэрии Перми.
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