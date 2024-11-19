19 ноября 2024

В двух школах Перми классы закрыты на карантин из-за пневмонии

© Служба новостей «URA.RU»
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Из-за карантина дети не ходят в школу
Из-за карантина дети не ходят в школу Фото:

В двух пермских школах учеников отправили на карантин в связи с высокой заболеваемостью пневмонией. На данный момент заболевание выявлено у пяти детей.

«По состоянию на 19 ноября случаи заболевания зафиксированы в двух классах пермских школ. Трое учеников из класса школы „Дуплекс“ заболели пневмонией. Еще двое учеников заболели в классе школы № 3», — сообщили «АиФ-Пермь» в городском департаменте образования.

В городской администрации изданию пояснили, что классы закрывают на карантин, если диагноз поставлен двум ученикам. URA.RU направило запрос в пресс-службу мэрии Перми.

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В двух пермских школах учеников отправили на карантин в связи с высокой заболеваемостью пневмонией. На данный момент заболевание выявлено у пяти детей. «По состоянию на 19 ноября случаи заболевания зафиксированы в двух классах пермских школ. Трое учеников из класса школы „Дуплекс“ заболели пневмонией. Еще двое учеников заболели в классе школы № 3», — сообщили «АиФ-Пермь» в городском департаменте образования. В городской администрации изданию пояснили, что классы закрывают на карантин, если диагноз поставлен двум ученикам. URA.RU направило запрос в пресс-службу мэрии Перми.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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