В Березниках восстановили электричество после аварийного отключения

В Березниках восстановлена подача электричества, которое было отключено в части города. Об этом сообщили в пресс-службе краевого министерства ЖКХ и благоустройства.
«Аварийная бригада выехала на объект, где было отключение электроснабжения. Было сделано переключение на резервную ветку. Электроснабжение Березников восстановлено менее чем за час», — уточнили в министерстве.
Отмечается, что отключение произошло из-за того, то неизвестные повредили электрический кабель. Ранее URA.RU сообщало, что это не первая авария на сетях в Березниках. В течение нескольких дней горожане сидели без воды и электричества.
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