В Березниках восстановили электричество после аварийного отключения

© Служба новостей «URA.RU»
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Электроснабжение восстановлено менее, чем за час
Электроснабжение восстановлено менее, чем за час Фото:

В Березниках восстановлена подача электричества, которое было отключено в части города. Об этом сообщили в пресс-службе краевого министерства ЖКХ и благоустройства.

«Аварийная бригада выехала на объект, где было отключение электроснабжения. Было сделано переключение на резервную ветку. Электроснабжение Березников восстановлено менее чем за час», — уточнили в министерстве.

Отмечается, что отключение произошло из-за того, то неизвестные повредили электрический кабель. Ранее URA.RU сообщало, что это не первая авария на сетях в Березниках. В течение нескольких дней горожане сидели без воды и электричества.

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В Березниках восстановлена подача электричества, которое было отключено в части города. Об этом сообщили в пресс-службе краевого министерства ЖКХ и благоустройства. «Аварийная бригада выехала на объект, где было отключение электроснабжения. Было сделано переключение на резервную ветку. Электроснабжение Березников восстановлено менее чем за час», — уточнили в министерстве. Отмечается, что отключение произошло из-за того, то неизвестные повредили электрический кабель. Ранее URA.RU сообщало, что это не первая авария на сетях в Березниках. В течение нескольких дней горожане сидели без воды и электричества.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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