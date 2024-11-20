В городе Березники после масштабной аварии на сетях вновь отключили свет и воду

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В Березниках вновь нет воды
В Березниках вновь нет воды Фото:

Город Березники Пермского края из-за аварийного отключения электроснабжения частично остался без воды. Об этом в соцсети «ВКонтакте» предупредил городской оператор коммунальных сетей, ООО «Березниковская водоснабжающая компания» (БВК).

«Сегодня, 20 ноября, до восстановления электроснабжения, в связи с аварийным отключением электроснабжения на ВНС-18, отключено водоснабжение в следующих районах: квадрат улиц Юбилейной—Ломоносова—Советского проспекта—Свердлова; квадрат улиц Юбилейной—Мира—Пятилетки—Свердлова», — сообщили в компании. Также в БВК попросили горожан кипятить воду после ее подачи в систему водоснабжения. На текущей неделе березниковцев ждет еще несколько отключений — плановых, предупреждают в Березниковской водоснабжающей компании.

В начале ноября из-за аварий на ЛЭП Березники и несколько окрестных населенных пунктов несколько дней оставались без электричества и воды. После случившегося в город нагрянули с проверкой сотрудники прокуратуры Пермского края. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Город Березники Пермского края из-за аварийного отключения электроснабжения частично остался без воды. Об этом в соцсети «ВКонтакте» предупредил городской оператор коммунальных сетей, ООО «Березниковская водоснабжающая компания» (БВК). «Сегодня, 20 ноября, до восстановления электроснабжения, в связи с аварийным отключением электроснабжения на ВНС-18, отключено водоснабжение в следующих районах: квадрат улиц Юбилейной—Ломоносова—Советского проспекта—Свердлова; квадрат улиц Юбилейной—Мира—Пятилетки—Свердлова», — сообщили в компании. Также в БВК попросили горожан кипятить воду после ее подачи в систему водоснабжения. На текущей неделе березниковцев ждет еще несколько отключений — плановых, предупреждают в Березниковской водоснабжающей компании. В начале ноября из-за аварий на ЛЭП Березники и несколько окрестных населенных пунктов несколько дней оставались без электричества и воды. После случившегося в город нагрянули с проверкой сотрудники прокуратуры Пермского края. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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