Праздник иконы «Скоропослушница»: приметы и традиции на 22 ноября

В монастыре на горе Афон находится чудотворная икона Божией Матери «Скоропослушница». Этот образ написали еще в 10 веке, но спустя сотни лет, в 1664 году Богородица начала исцелять всех, кто помолится перед ее образом. Первое исцеление произошло 22 ноября — и с тех пор в России этот день посвящен «Скоропослушнице». URA.RU рассказывает о приметах и традициях праздника.
Традиции и правила на «Скоропослушницу»
По традиции, православные начинают 22 ноября с похода в храм. Верующие молятся у иконы Божией Матери, прося помощи во всех делах, счастья для всей семьи и исцелении нуждающихся. Если дома стоит икона Божией Матери, то рядом с ней нужно поставить и зажечь свечку.
В праздник нужно просить прощение и самому забывать старые обиды. Также на «Скоропослушницу» принято помогать нуждающимся: участвовать в благотворительности и жертвовать деньги и одежду малоимущим.
Православным в праздник запрещается много трудиться: 22 ноября мужчинам не стоит заниматься тяжелой физической работой, а женщинам — убираться в доме и стирать. Также 22 ноября не принято стричь волосы и ногти — считается, что иначе человек будет болеть всю зиму.
Приметы на «Скоропослушницу»
По погоде 22 ноября в народе определяли погоду. Утренний туман говорил о подступающей оттепели, а снегопад — к затяжной зиме и холодному маю. Если в «Скоропослушницу» за окном стояла ясная погода — значит, ясное небо не затянет тучами еще несколько недель.
Особенно важно 22 ноября запоминать свои сны — в народе верили, что в ночь с 22 на 23 ночью человек видит свое будущее. Вещий сон нужно запомнить и записать на утро, а затем попытаться растолковать, о чем шептала спящему судьба.
Молитва на «Скоропослушницу»
Нет никакой необходимости читать перед иконой Божией Матери конкретную молитву. Главное, чтобы просьба шла от чистого сердца и была искренней. Если же хочется прочитать заготовленные слова, то можно обратиться к иконе с молитвой:
«К Богородице притецем сущии в бедах, и ко святей иконе Ея ныне припадем, с верою зовуще из глубины души: скоро услыши наша моления. Дево, яко Скоропослушница нарекшася. Тебе бо раби Твои в нуждах готовую Помощницу имамы. Аминь».
История праздника «Скоропослушницы»
Икона «Скоропослушница» появилась в 10 веке и сотни лет не привлекала к себе внимания. Пока в 1664 году мимо Божией Матери не прошел инок Нил с зажженной лучиной. Тогда он услышал голос Богородицы — святая попросила его не ходить с огнем рядом с иконой и не коптить ее образ.
Инок проигнорировал просьбу Божией Матери и продолжить ходить мимо иконы с огнем — за что Богородица ослепила Нила. В страхе инок несколько дней молился у иконы о прощении, и тогда вновь услышал голос — Богородица простила Нила и сказала, что вскоре к нему вернется зрение. Также Божия Матерь обещала помогать другим нуждающимся, которые придут к «Скоропослушнице». С тех пор сотням людей помогла икона Божией Матери, а 22 ноября отмечают ее праздник — ведь именно в этот день Богородица вернула зрение Нилу.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.