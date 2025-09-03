Захарова обратила внимание на особый интерес США к российским технологиям

США проявляют растущий интерес к российским технологиям для работы в Арктике. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ).
«Опыт России в освоении Заполярья богатый, многолетний и успешный. Конечно, неудивительно, что американская сторона проявляет заметный интерес к российским уникальным технологиям для работы в регионе. Но, безусловно, это сотрудничество требует соответствующей атмосферы», — заявила Захарова в ходе форума ВЭФ. Мероприятие транслируется на официальном сайте форума.
По словам официального представителя МИД РФ, интерес США обусловлен стремлением развивать собственную деятельность в Арктике, где условия работы крайне сложны из-за климата и изоляции региона. Россия за последние десятилетия накопила значительный опыт по строительству инфраструктуры, эксплуатации ледоколов и внедрению специализированных технологий для промышленных проектов на Севере. Захарова уточнила, что любые перспективы взаимодействия в этой сфере зависят от политической обстановки и наличия доверия между государствами.
Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев отмечал возможность сотрудничества России и США в Арктике, в том числе в сферах окружающей среды, инфраструктуры и энергетики. Эксперты подчеркивали, что совместные проекты обсуждаются уже сейчас. В прошлом также рассматривались инициативы по добыче редкоземельных металлов и развитию Северного морского пути.
