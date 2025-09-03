ЦБ не поддержал ограничения для россиян на вывоз золота из страны

Банк России выступил против введения ограничений для физических лиц на вывоз золота из страны. Об этом заявил заместитель председателя ЦБ Алексей Гузнов.
«Любые ограничения могут обсуждаться, но нужно смотреть на эффект, который они произведут. Тут решаем одну задачу, но можем получить эффект, который непрогнозируем», — сказал Гузнов, комментируя возобновившуюся дискуссию об усилении контроля за операциями граждан с драгоценными металлами. Его слова передает РБК. По мнению Гузнова, вывоз золота россиянами обеспечивает проведение расчетов за «критический импорт», то есть за поставки товаров и услуг, жизненно важных для экономики страны.
Вопрос о возможных ограничениях на вывоз золота физлицами вновь стал актуальным после сообщений о значительном росте соответствующих операций. Глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин ранее отмечал, что служба рассматривает введение подобных мер, поскольку золото вывозится за рубеж не только для личных нужд, но и для перепродажи. Минфин также поддерживает инициативу: по словам заместителя министра Алексея Моисеева, золото стало заменой наличной валюты в некоторых незаконных операциях.
В профильных ведомствах обсуждается возможность запрета на вывоз золота физлицами на сумму, превышающую 10 тысяч долларов. Такой лимит уже действует для вывоза наличной валюты. Дискуссии об ограничениях на вывоз золота гражданами начались еще на рубеже 2023–2024 годов. Тогда наблюдался резкий рост объемов подобных операций. По данным Минфина, частные лица начали вывозить слитки через границу буквально «в карманах», что связывали с введением курсовой экспортной пошлины на золото осенью 2023 года. Некоторые компании, чтобы избежать уплаты сбора, могли использовать физлиц для вывоза драгметаллов. Дополнительным стимулом для вывоза золота стало решение об отмене налога на добавленную стоимость (НДС) при покупке драгметаллов в банках, принятое в 2022 году.
