На карте Екатеринбурга появились новые улицы — с фамилиями легенд

Профессор УрФУ Бугров: на карту Екатеринбурга нанесли восемь новых названий улиц
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Пресс-тур на стройплощадку второй очереди кампуса УрФУ в районе Новокольцовский. Екатеринбург , кампус урфу
В Новокольцовском появились восемь новых улиц Фото:

На карте Екатеринбурга появилось восемь новых улиц. Названы они в честь свердловских ученых и ректоров ведущих уральских вузов. Новые улицы появились в районе кампуса Уральского федерального университета (УрФУ), в микрорайоне Новокольцовском. Об этом URA.RU рассказал после прошедшего заседания комиссии по наименованиям топонимических объектов мэрии Екатеринбурга профессор кафедры истории России УрФУ Константин Бугров.

«Крупнейший вопрос, который был на заседании, — о наименовании улиц в Новокольцовском районе. Это район кампуса УрФУ. Комиссия единогласно поддержала идею присвоения восьми улицам имен восьми выдающихся деятелей науки и высшей школы нашего города. Их уже внесли на карту», — объяснил Бугров.

По его словам, в Новокольцовском появились улицы в честь многолетних ректоров Уральского госуниверситета (УрГУ) и Уральского политехнического института (УПИ) — Паригория Суетина и Федора Заостровского, основателя уральской школы металлургической прокатки, лауреата Сталинской премии Акима Головина, ученицы академика Исаака Постовского — Зои Пушкаревой. Завкафедрой УПИ была первопроходцем в создании лекарств от рака.

Также в районе кампуса УрФУ появилась улица Клавдии Бархатовой, основателя Коуровской астрономической обсерватории, Юрия Ярошенко, руководителя школы металлургов-теплотехников УПИ, Бориса Рассохина, летчика-разведчика, Героя Советского Союза, основателя лаборатории гальванотехники, и Сергея Карпачева, ректора УрГУ, директора института высокотемпературной электрохимии.

«Карпачев — это один из людей, которые создавали атомный щит страны, один из крупнейших специалистов по технологиям обогащения урана», — добавил Бугров. Восемь имен были выбраны в ходе опроса историками, представителями УрФУ, академиками.

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На карте Екатеринбурга появилось восемь новых улиц. Названы они в честь свердловских ученых и ректоров ведущих уральских вузов. Новые улицы появились в районе кампуса Уральского федерального университета (УрФУ), в микрорайоне Новокольцовском. Об этом URA.RU рассказал после прошедшего заседания комиссии по наименованиям топонимических объектов мэрии Екатеринбурга профессор кафедры истории России УрФУ Константин Бугров. «Крупнейший вопрос, который был на заседании, — о наименовании улиц в Новокольцовском районе. Это район кампуса УрФУ. Комиссия единогласно поддержала идею присвоения восьми улицам имен восьми выдающихся деятелей науки и высшей школы нашего города. Их уже внесли на карту», — объяснил Бугров. По его словам, в Новокольцовском появились улицы в честь многолетних ректоров Уральского госуниверситета (УрГУ) и Уральского политехнического института (УПИ) — Паригория Суетина и Федора Заостровского, основателя уральской школы металлургической прокатки, лауреата Сталинской премии Акима Головина, ученицы академика Исаака Постовского — Зои Пушкаревой. Завкафедрой УПИ была первопроходцем в создании лекарств от рака. Также в районе кампуса УрФУ появилась улица Клавдии Бархатовой, основателя Коуровской астрономической обсерватории, Юрия Ярошенко, руководителя школы металлургов-теплотехников УПИ, Бориса Рассохина, летчика-разведчика, Героя Советского Союза, основателя лаборатории гальванотехники, и Сергея Карпачева, ректора УрГУ, директора института высокотемпературной электрохимии. «Карпачев — это один из людей, которые создавали атомный щит страны, один из крупнейших специалистов по технологиям обогащения урана», — добавил Бугров. Восемь имен были выбраны в ходе опроса историками, представителями УрФУ, академиками.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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