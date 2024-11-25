Экс-главу муниципального учреждения Владивостока приговорили к 11 годам колонии

Экс-глава муниципального учреждения Владивостока Салават Галиев был осужден на 11 лет колонии строгого режима за коррупционные преступления. Эта информация была озвучена в прокуратуре Приморского края.
«С учетом позиции прокурора суд признал Галиева виновным в совершении преступлений и назначил ему итоговое наказание в виде 11 лет лишения свободы», — говорится в сообщении в официальном telegram-канале региональной прокуратуры. Ленинский районный суд установил, что Галиев получил крупные взятки и использовал подложные документы.
Кроме того, экс-чиновнику был назначен штраф в размере 20 миллионов рублей, также он обязан вернуть около восьми миллионов рублей, полученных в виде взяток. Галиев осуществлял получение денежных средств за содействие в заключении контрактов на благоустройство общественных пространств. Под его руководством работало учреждение, созданное для развития и содержания общественных территорий города.
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