Экс-главу муниципального учреждения Владивостока приговорили к 11 годам колонии

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Галиеву присудили штраф в 20 миллионов рублей
Галиеву присудили штраф в 20 миллионов рублей Фото:

Экс-глава муниципального учреждения Владивостока Салават Галиев был осужден на 11 лет колонии строгого режима за коррупционные преступления. Эта информация была озвучена в прокуратуре Приморского края.

«С учетом позиции прокурора суд признал Галиева виновным в совершении преступлений и назначил ему итоговое наказание в виде 11 лет лишения свободы», — говорится в сообщении в официальном telegram-канале региональной прокуратуры. Ленинский районный суд установил, что Галиев получил крупные взятки и использовал подложные документы.

Кроме того, экс-чиновнику был назначен штраф в размере 20 миллионов рублей, также он обязан вернуть около восьми миллионов рублей, полученных в виде взяток. Галиев осуществлял получение денежных средств за содействие в заключении контрактов на благоустройство общественных пространств. Под его руководством работало учреждение, созданное для развития и содержания общественных территорий города.

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Экс-глава муниципального учреждения Владивостока Салават Галиев был осужден на 11 лет колонии строгого режима за коррупционные преступления. Эта информация была озвучена в прокуратуре Приморского края. «С учетом позиции прокурора суд признал Галиева виновным в совершении преступлений и назначил ему итоговое наказание в виде 11 лет лишения свободы», — говорится в сообщении в официальном telegram-канале региональной прокуратуры. Ленинский районный суд установил, что Галиев получил крупные взятки и использовал подложные документы. Кроме того, экс-чиновнику был назначен штраф в размере 20 миллионов рублей, также он обязан вернуть около восьми миллионов рублей, полученных в виде взяток. Галиев осуществлял получение денежных средств за содействие в заключении контрактов на благоустройство общественных пространств. Под его руководством работало учреждение, созданное для развития и содержания общественных территорий города.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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