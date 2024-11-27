В новом челябинском муниципалитете избрали главу

Главой Пластовского муниципального округа стал Аркадий Даниелян

28 ноября 2024 в 13:09 Размер текста - 17 +

Глава округа Аркадий Даниелян (слева) и спикер собрания Арман Сакенбаев Фото: Пресс-служба администрации Пластовского округа © URA.RU Главой Пластовского округа Челябинской области депутаты муниципального собрания 28 ноября избрали исполняющего обязанности главы Аркадия Даниеляна. Об этом URA.RU сообщил спикер собрания депутатов Арман Сакенбаев. «Главой муниципального округа избран Аркадий Даниелян. За него депутаты проголосовали единогласно», — сообщил Сакенбаев. У Даниеляна было два соперника. Оба — его заместители — 50-летняя Наталья Дьячкова и 51-летняя Светлана Федорцова. Дьячкова отвечает за социальную сферу, Федорцова — за экономику. Даниеляну 28 лет. Он родился в Херсоне, затем переехал в Челябинскую область. Работал начальником смены на Кочкарском каменном карьере, в 2020 году избран главой Борисовского сельского поселения. С 2023 года первый заместитель главы района. С апреля 2024 года временно исполнял обязанности главы района. В 2024 году Пластовский район преобразовали в округ. Соответственно, пять самостоятельных муниципальных образований, в том числе Пластовское городское поселение, были объединены в один муниципалитет. Это повлекло за собой смену структуры управления, в том числе выборы нового собрания депутатов и главы. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Главой Пластовского округа Челябинской области депутаты муниципального собрания 28 ноября избрали исполняющего обязанности главы Аркадия Даниеляна. Об этом URA.RU сообщил спикер собрания депутатов Арман Сакенбаев. «Главой муниципального округа избран Аркадий Даниелян. За него депутаты проголосовали единогласно», — сообщил Сакенбаев. У Даниеляна было два соперника. Оба — его заместители — 50-летняя Наталья Дьячкова и 51-летняя Светлана Федорцова. Дьячкова отвечает за социальную сферу, Федорцова — за экономику. Даниеляну 28 лет. Он родился в Херсоне, затем переехал в Челябинскую область. Работал начальником смены на Кочкарском каменном карьере, в 2020 году избран главой Борисовского сельского поселения. С 2023 года первый заместитель главы района. С апреля 2024 года временно исполнял обязанности главы района. В 2024 году Пластовский район преобразовали в округ. Соответственно, пять самостоятельных муниципальных образований, в том числе Пластовское городское поселение, были объединены в один муниципалитет. Это повлекло за собой смену структуры управления, в том числе выборы нового собрания депутатов и главы.