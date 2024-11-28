28 ноября 2024

Челябинка, задушившая соперницу из ревности, имеет проблемы с психикой. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Проблемы с психикой усугубились на фоне пристрастия к алкоголю Фото:

Жительница поселка Великопетровка Карталинского района Челябинской области, задушившая соперницу из ревности, имеет проблемы с психикой. По словам местных жителей, на этом фоне ей установили группу инвалидности.

«Женщина имеет ряд врожденных заболеваний. Является инвалидом по здоровью, имеет проблемы с психикой. Усугубило ситуацию пристрастие к алкоголю», — рассказали URA.RU жители.

Обвиняемая приехала в поселок с детьми. У них, по словам жителей, также наблюдаются признаки психической нестабильности.

У погибшей остались муж и трое детей. По словам местных, в последнее время вместе они не жили.

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Пропавшая челябинка найдена задушенной

Потерпевшая пропала в середине ноября. На днях ее тело нашли в одном из заброшенных в деревне домов. Было установлено, что смерть носит криминальный характер: ее задушили. При этом тело было связано по рукам и ногам.

«В результате слаженной работы полицейских и следователей СК особо тяжкое противоправное деяние было раскрыто по горячим следам. По подозрению в совершении преступления была задержана жительница поселка. Предварительно установлено, что преступление она совершила на почве ревности», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

В пресс-службе СКР по региону сообщил, что в отношении задержанной возбуждено уголовное дело по факту убийства. На время следствия ее отправили в СИЗО.

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Жительница поселка Великопетровка Карталинского района Челябинской области, задушившая соперницу из ревности, имеет проблемы с психикой. По словам местных жителей, на этом фоне ей установили группу инвалидности. «Женщина имеет ряд врожденных заболеваний. Является инвалидом по здоровью, имеет проблемы с психикой. Усугубило ситуацию пристрастие к алкоголю», — рассказали URA.RU жители. Обвиняемая приехала в поселок с детьми. У них, по словам жителей, также наблюдаются признаки психической нестабильности. У погибшей остались муж и трое детей. По словам местных, в последнее время вместе они не жили. Потерпевшая пропала в середине ноября. На днях ее тело нашли в одном из заброшенных в деревне домов. Было установлено, что смерть носит криминальный характер: ее задушили. При этом тело было связано по рукам и ногам. «В результате слаженной работы полицейских и следователей СК особо тяжкое противоправное деяние было раскрыто по горячим следам. По подозрению в совершении преступления была задержана жительница поселка. Предварительно установлено, что преступление она совершила на почве ревности», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону. В пресс-службе СКР по региону сообщил, что в отношении задержанной возбуждено уголовное дело по факту убийства. На время следствия ее отправили в СИЗО.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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