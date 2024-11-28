Челябинка, задушившая соперницу из ревности, имеет проблемы с психикой. Видео

29 ноября 2024 в 12:57 Размер текста - 17 +

Проблемы с психикой усугубились на фоне пристрастия к алкоголю Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Жительница поселка Великопетровка Карталинского района Челябинской области, задушившая соперницу из ревности, имеет проблемы с психикой. По словам местных жителей, на этом фоне ей установили группу инвалидности. «Женщина имеет ряд врожденных заболеваний. Является инвалидом по здоровью, имеет проблемы с психикой. Усугубило ситуацию пристрастие к алкоголю», — рассказали URA.RU жители. Обвиняемая приехала в поселок с детьми. У них, по словам жителей, также наблюдаются признаки психической нестабильности. У погибшей остались муж и трое детей. По словам местных, в последнее время вместе они не жили. Новость по теме Пропавшая челябинка найдена задушенной Потерпевшая пропала в середине ноября. На днях ее тело нашли в одном из заброшенных в деревне домов. Было установлено, что смерть носит криминальный характер: ее задушили. При этом тело было связано по рукам и ногам. «В результате слаженной работы полицейских и следователей СК особо тяжкое противоправное деяние было раскрыто по горячим следам. По подозрению в совершении преступления была задержана жительница поселка. Предварительно установлено, что преступление она совершила на почве ревности», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону. В пресс-службе СКР по региону сообщил, что в отношении задержанной возбуждено уголовное дело по факту убийства. На время следствия ее отправили в СИЗО. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жительница поселка Великопетровка Карталинского района Челябинской области, задушившая соперницу из ревности, имеет проблемы с психикой. По словам местных жителей, на этом фоне ей установили группу инвалидности. «Женщина имеет ряд врожденных заболеваний. Является инвалидом по здоровью, имеет проблемы с психикой. Усугубило ситуацию пристрастие к алкоголю», — рассказали URA.RU жители. Обвиняемая приехала в поселок с детьми. У них, по словам жителей, также наблюдаются признаки психической нестабильности. У погибшей остались муж и трое детей. По словам местных, в последнее время вместе они не жили. Потерпевшая пропала в середине ноября. На днях ее тело нашли в одном из заброшенных в деревне домов. Было установлено, что смерть носит криминальный характер: ее задушили. При этом тело было связано по рукам и ногам. «В результате слаженной работы полицейских и следователей СК особо тяжкое противоправное деяние было раскрыто по горячим следам. По подозрению в совершении преступления была задержана жительница поселка. Предварительно установлено, что преступление она совершила на почве ревности», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону. В пресс-службе СКР по региону сообщил, что в отношении задержанной возбуждено уголовное дело по факту убийства. На время следствия ее отправили в СИЗО.