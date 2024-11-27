Пропавшая челябинка найдена задушенной

Пропавшая без вести жительница Карталинского района Челябинской области найдена мертвой. Предварительно, ее задушили. Как рассказал URA.RU источник в поисковой группе, при обнаружении тело было связано по рукам и ногам.
«Женщину искали с середины ноября. Накануне ее тело, связанное по рукам и ногам, нашли в одном из бараков. Предварительно, женщина была задушена», — рассказал источник.
Полицейским удалось оперативно установить подозреваемого в убийстве. Им оказалась местная жительница, с которой у потерпевшей произошел конфликт.
URA.RU связалось с пресс-службами региональный управлений МВД и СКР. Там сообщили, что информация уточняется.
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