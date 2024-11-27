27 ноября 2024

Пропавшая челябинка найдена задушенной

© Служба новостей «URA.RU»
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Насилие и педофилия. Клипарт. Курган, насилие, удушье
Челябинку нашли связанной и задушенной Фото:

Пропавшая без вести жительница Карталинского района Челябинской области найдена мертвой. Предварительно, ее задушили. Как рассказал URA.RU источник в поисковой группе, при обнаружении тело было связано по рукам и ногам.

«Женщину искали с середины ноября. Накануне ее тело, связанное по рукам и ногам, нашли в одном из бараков. Предварительно, женщина была задушена», — рассказал источник.

Полицейским удалось оперативно установить подозреваемого в убийстве. Им оказалась местная жительница, с которой у потерпевшей произошел конфликт.

URA.RU связалось с пресс-службами региональный управлений МВД и СКР. Там сообщили, что информация уточняется.

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Пропавшая без вести жительница Карталинского района Челябинской области найдена мертвой. Предварительно, ее задушили. Как рассказал URA.RU источник в поисковой группе, при обнаружении тело было связано по рукам и ногам. «Женщину искали с середины ноября. Накануне ее тело, связанное по рукам и ногам, нашли в одном из бараков. Предварительно, женщина была задушена», — рассказал источник. Полицейским удалось оперативно установить подозреваемого в убийстве. Им оказалась местная жительница, с которой у потерпевшей произошел конфликт. URA.RU связалось с пресс-службами региональный управлений МВД и СКР. Там сообщили, что информация уточняется.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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