28 ноября 2024

В картофеле и горохе из Челябинской области превышено содержание химикатов

© Служба новостей «URA.RU»
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Алексей Текслер на открытии выставки АГРО-2024. Челябинск, овощи, продукты, картофель, урожай, картошка, еда, продуктовая безопасность
Превышение химикатов говорит о нарушении регламента применения пестицидов Фото:

В трех пробах картофеля и 12-ти образцах гороха, выращенных в Челябинской области, превышено содержание нитратов. Об этом 29 ноября URA.RU сообщили в пресс-службе Уральского межрегионального Управления Россельхознадзора.

«Завершено проведение отбора проб и обследование земель в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, занимающихся выращиванием сельскохозяйственной продукции в Челябинской области. В трех пробах картофеля обнаружено превышение нитратов, в 12 образцах гороха и пяти пробах почвы обнаружены инсектицид и фунгицид», — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства.

Превышение остатков химикатов говорит о нарушении производителями регламента применения пестицидов и агрохимикатов. Собственникам выданы предостережения о недопустимости нарушений.

В картофеле из Красноармейского района ранее Россельхознадзор выявил переизбыток нитратов. Но срезание кожуры позволить удалить до 80% ядов, сообщили URA.RU в пресс-службе Россельхознадзора.

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В трех пробах картофеля и 12-ти образцах гороха, выращенных в Челябинской области, превышено содержание нитратов. Об этом 29 ноября URA.RU сообщили в пресс-службе Уральского межрегионального Управления Россельхознадзора. «Завершено проведение отбора проб и обследование земель в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, занимающихся выращиванием сельскохозяйственной продукции в Челябинской области. В трех пробах картофеля обнаружено превышение нитратов, в 12 образцах гороха и пяти пробах почвы обнаружены инсектицид и фунгицид», — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства. Превышение остатков химикатов говорит о нарушении производителями регламента применения пестицидов и агрохимикатов. Собственникам выданы предостережения о недопустимости нарушений. В картофеле из Красноармейского района ранее Россельхознадзор выявил переизбыток нитратов. Но срезание кожуры позволить удалить до 80% ядов, сообщили URA.RU в пресс-службе Россельхознадзора.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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