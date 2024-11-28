В картофеле и горохе из Челябинской области превышено содержание химикатов

В трех пробах картофеля и 12-ти образцах гороха, выращенных в Челябинской области, превышено содержание нитратов. Об этом 29 ноября URA.RU сообщили в пресс-службе Уральского межрегионального Управления Россельхознадзора.
«Завершено проведение отбора проб и обследование земель в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, занимающихся выращиванием сельскохозяйственной продукции в Челябинской области. В трех пробах картофеля обнаружено превышение нитратов, в 12 образцах гороха и пяти пробах почвы обнаружены инсектицид и фунгицид», — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства.
Превышение остатков химикатов говорит о нарушении производителями регламента применения пестицидов и агрохимикатов. Собственникам выданы предостережения о недопустимости нарушений.
В картофеле из Красноармейского района ранее Россельхознадзор выявил переизбыток нитратов. Но срезание кожуры позволить удалить до 80% ядов, сообщили URA.RU в пресс-службе Россельхознадзора.
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