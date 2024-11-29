Известный ресторатор из Екатеринбурга ушел на СВО вслед за сыном

Екатеринбургский ресторатор Ананьев ушел на СВО вслед за сыном

29 ноября 2024 в 19:17 Размер текста - 17 +

Олег Ананье закрыл все свои проекты в Екатеринбурге Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Екатеринбургский ресторатор Олег Ананьев отправился в зону спецоперации РФ на Украине вслед за 22-летним сыном. Об этом бизнесмен рассказал корреспонденту URA.RU. «Уверен, что на фронте я буду нужнее, нечего дома отсиживаться. Тем более, у меня сейчас сын там. Все бизнес-дела в Екатеринбурге закрыл, здесь во мне не нуждаются, а там точно пригожусь», — пояснил Ананьев. Он отметил, что в ближайшее время уже будет в зоне боевых действий. На вопрос, будет ли он служить вместе с сыном, ресторатор ответил: «Куда отправят, там и буду». Олег Ананьев в разные годы управлял ресторанами «Труффальдино», «Хаш», «The Борщъ», Bambolino, «Барборис» и «Хали-гали и хинкали». Заведения закрылись из-за убытков. В 2021 году Ананьев перешел на работу в торговую компанию «Сима-ленд», став руководителем отдела технологии и развития. Отношения прервались летом 2022-го. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Екатеринбургский ресторатор Олег Ананьев отправился в зону спецоперации РФ на Украине вслед за 22-летним сыном. Об этом бизнесмен рассказал корреспонденту URA.RU. «Уверен, что на фронте я буду нужнее, нечего дома отсиживаться. Тем более, у меня сейчас сын там. Все бизнес-дела в Екатеринбурге закрыл, здесь во мне не нуждаются, а там точно пригожусь», — пояснил Ананьев. Он отметил, что в ближайшее время уже будет в зоне боевых действий. На вопрос, будет ли он служить вместе с сыном, ресторатор ответил: «Куда отправят, там и буду». Олег Ананьев в разные годы управлял ресторанами «Труффальдино», «Хаш», «The Борщъ», Bambolino, «Барборис» и «Хали-гали и хинкали». Заведения закрылись из-за убытков. В 2021 году Ананьев перешел на работу в торговую компанию «Сима-ленд», став руководителем отдела технологии и развития. Отношения прервались летом 2022-го.