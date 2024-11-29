Известный ресторатор из Екатеринбурга ушел на СВО вслед за сыном

Екатеринбургский ресторатор Ананьев ушел на СВО вслед за сыном
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Ресторан "Ребра". Екатеринбург, ананьев олег
Олег Ананье закрыл все свои проекты в Екатеринбурге Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Екатеринбургский ресторатор Олег Ананьев отправился в зону спецоперации РФ на Украине вслед за 22-летним сыном. Об этом бизнесмен рассказал корреспонденту URA.RU.

«Уверен, что на фронте я буду нужнее, нечего дома отсиживаться. Тем более, у меня сейчас сын там. Все бизнес-дела в Екатеринбурге закрыл, здесь во мне не нуждаются, а там точно пригожусь», — пояснил Ананьев. Он отметил, что в ближайшее время уже будет в зоне боевых действий. На вопрос, будет ли он служить вместе с сыном, ресторатор ответил: «Куда отправят, там и буду».

Олег Ананьев в разные годы управлял ресторанами «Труффальдино», «Хаш», «The Борщъ», Bambolino, «Барборис» и «Хали-гали и хинкали». Заведения закрылись из-за убытков. В 2021 году Ананьев перешел на работу в торговую компанию «Сима-ленд», став руководителем отдела технологии и развития. Отношения прервались летом 2022-го.

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Екатеринбургский ресторатор Олег Ананьев отправился в зону спецоперации РФ на Украине вслед за 22-летним сыном. Об этом бизнесмен рассказал корреспонденту URA.RU. «Уверен, что на фронте я буду нужнее, нечего дома отсиживаться. Тем более, у меня сейчас сын там. Все бизнес-дела в Екатеринбурге закрыл, здесь во мне не нуждаются, а там точно пригожусь», — пояснил Ананьев. Он отметил, что в ближайшее время уже будет в зоне боевых действий. На вопрос, будет ли он служить вместе с сыном, ресторатор ответил: «Куда отправят, там и буду». Олег Ананьев в разные годы управлял ресторанами «Труффальдино», «Хаш», «The Борщъ», Bambolino, «Барборис» и «Хали-гали и хинкали». Заведения закрылись из-за убытков. В 2021 году Ананьев перешел на работу в торговую компанию «Сима-ленд», став руководителем отдела технологии и развития. Отношения прервались летом 2022-го.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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