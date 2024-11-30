Доноры начнут получать выплату по упрощенной схеме

Депутат Чаплин: почетным донорам РФ будут назначать выплаты по упрощенной схеме
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Донорам с 30 ноября будут назначать выплаты по упрощенной схеме
Донорам с 30 ноября будут назначать выплаты по упрощенной схеме Фото:

Награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» гражданам будут назначать выплаты по упрощенной схеме. По словам депутата и члена комитета Госдумы по бюджету и налогам Никиты Чаплина, с 30 ноября ежегодная денежная выплата лицам будет устанавливаться в упреждающем режиме, при согласовании банковских реквизитов через «Госуслуги». 

«С 30 ноября почетные доноры России смогут получать ежегодные денежные выплаты по упрощенной схеме», — пояснил депутат Госдумы от «Единой России». По его словам, чтобы получать средства, нужно согласовать свои банковские реквизиты через «Госуслуги».

Почетным донором стать может любой человек, который сдал безвозмездно кровь и (или) ее компоненты (за исключением плазмы крови) 40 и более раз, либо кровь и (или) ее компоненты 25 и более раз и плазму крови, либо кровь и (или) ее компоненты менее 25 раз и плазму крови 60 и более раз, либо плазму крови 60 и более раз. Кровь сдавать могут дееспособные граждане России от 18 лет и старше.

Мужчины могут сдавать кровь до пяти раз в год, а женщины — до четырех. Однако между процедурами должно пройти как минимум два месяца. Вес доноров должен быть более 50 килограммов, граждане не должны иметь серьезных заболеваний и противопоказаний.

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Награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» гражданам будут назначать выплаты по упрощенной схеме. По словам депутата и члена комитета Госдумы по бюджету и налогам Никиты Чаплина, с 30 ноября ежегодная денежная выплата лицам будет устанавливаться в упреждающем режиме, при согласовании банковских реквизитов через «Госуслуги».  «С 30 ноября почетные доноры России смогут получать ежегодные денежные выплаты по упрощенной схеме», — пояснил депутат Госдумы от «Единой России». По его словам, чтобы получать средства, нужно согласовать свои банковские реквизиты через «Госуслуги». Почетным донором стать может любой человек, который сдал безвозмездно кровь и (или) ее компоненты (за исключением плазмы крови) 40 и более раз, либо кровь и (или) ее компоненты 25 и более раз и плазму крови, либо кровь и (или) ее компоненты менее 25 раз и плазму крови 60 и более раз, либо плазму крови 60 и более раз. Кровь сдавать могут дееспособные граждане России от 18 лет и старше. Мужчины могут сдавать кровь до пяти раз в год, а женщины — до четырех. Однако между процедурами должно пройти как минимум два месяца. Вес доноров должен быть более 50 килограммов, граждане не должны иметь серьезных заболеваний и противопоказаний.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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