Доноры начнут получать выплату по упрощенной схеме

Награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» гражданам будут назначать выплаты по упрощенной схеме. По словам депутата и члена комитета Госдумы по бюджету и налогам Никиты Чаплина, с 30 ноября ежегодная денежная выплата лицам будет устанавливаться в упреждающем режиме, при согласовании банковских реквизитов через «Госуслуги».
«С 30 ноября почетные доноры России смогут получать ежегодные денежные выплаты по упрощенной схеме», — пояснил депутат Госдумы от «Единой России». По его словам, чтобы получать средства, нужно согласовать свои банковские реквизиты через «Госуслуги».
Почетным донором стать может любой человек, который сдал безвозмездно кровь и (или) ее компоненты (за исключением плазмы крови) 40 и более раз, либо кровь и (или) ее компоненты 25 и более раз и плазму крови, либо кровь и (или) ее компоненты менее 25 раз и плазму крови 60 и более раз, либо плазму крови 60 и более раз. Кровь сдавать могут дееспособные граждане России от 18 лет и старше.
Мужчины могут сдавать кровь до пяти раз в год, а женщины — до четырех. Однако между процедурами должно пройти как минимум два месяца. Вес доноров должен быть более 50 килограммов, граждане не должны иметь серьезных заболеваний и противопоказаний.
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