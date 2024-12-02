BBC: бойцам Украины приказали захватить хотя бы одного северокорейского солдата

Бойцам ВСУ приказали взять в плен хотя бы одного северокорейского солдата на территории РФ. Об этом сообщили сразу несколько источников в украинской армии.
«Солдатам было приказано захватить хотя бы одного северокорейского пленного, желательно с документами. Бойцы говорили о наградах (беспилотниках или дополнительном отпуске), которые предлагают любому, кто успешно возьмет в плен представителя армии КНДР», — сообщает BBC.
Пентагон все еще не в состоянии официально подтвердить участие северокорейских военнослужащих в боевых столкновениях с ВСУ в Курской области, передает телеканал 360. Кремль при этом никак не подтверждает и не опровергает информацию о передислокации северокорейских войск в зону проведения спецоперации. Ранее в КНДР с официальным визитом побывал глава Минобороны РФ Андрей Белоусов, пишет «Национальная служба новостей».
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