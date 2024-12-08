Niletto заработает огромные деньги на новогодних корпоративах: прайс и райдер певца

Niletto заработает около 100 млн рублей на новогодних корпоративах

09 декабря 2024 в 11:10 Размер текста - 17 +

Выступление артиста оценивают в 5,5 млн рублей Фото: Илья Московец © URA.RU Екатеринбургский певец Niletto (настоящее имя Даниил Прытков) планирует заработать на новогодних корпоративах в декабре около 100 миллионов рублей. Для достижения цели артист поднял прайс за выступление с четырех до 5,5 млн рублей. Информация об этом появилась в Telegram. «Летает уральский артист только бизнесом, на поезде готов ехать не больше 12 часов. По городу согласен кататься на Mercedes S-класса или BMW 7-й серии (не старше трех лет) с тонировкой. И главное, чтобы не запрещали курить в салоне электронку. Остальных везут в комфортном микроавтобусе», — передает телеграм-канал Ural Mash. Для проживания на гастролях Прытков требует люкс с двуспальной кроватью в пятизвездочном отеле и не дальше 15 минут от площадки. Для его команды подойдут семь стандартных номеров. Вход в гримерку артиста закрыт до и после концерта, иначе штраф — 30 тысяч рублей. На столе у него должны быть «Дошираки», энергетики, виски, вино, сигареты и шоколадное яйцо. Ранее URA.RU рассказывало о том, сколько получит за новогодние корпоративы Клава Кока. В декабре и январе она намерена заработать примерно также, как и ее коллега по цеху Прытков. По данным на начало декабря, у нее оставались свободны лишь пара дат. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Екатеринбургский певец Niletto (настоящее имя Даниил Прытков) планирует заработать на новогодних корпоративах в декабре около 100 миллионов рублей. Для достижения цели артист поднял прайс за выступление с четырех до 5,5 млн рублей. Информация об этом появилась в Telegram. «Летает уральский артист только бизнесом, на поезде готов ехать не больше 12 часов. По городу согласен кататься на Mercedes S-класса или BMW 7-й серии (не старше трех лет) с тонировкой. И главное, чтобы не запрещали курить в салоне электронку. Остальных везут в комфортном микроавтобусе», — передает телеграм-канал Ural Mash. Для проживания на гастролях Прытков требует люкс с двуспальной кроватью в пятизвездочном отеле и не дальше 15 минут от площадки. Для его команды подойдут семь стандартных номеров. Вход в гримерку артиста закрыт до и после концерта, иначе штраф — 30 тысяч рублей. На столе у него должны быть «Дошираки», энергетики, виски, вино, сигареты и шоколадное яйцо. Ранее URA.RU рассказывало о том, сколько получит за новогодние корпоративы Клава Кока. В декабре и январе она намерена заработать примерно также, как и ее коллега по цеху Прытков. По данным на начало декабря, у нее оставались свободны лишь пара дат.