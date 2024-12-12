ЦБ отказался производить новые купюры к 2025 году

Центробанк РФ перенес выпуск новых банкнот номиналами 10, 50 и 500 рублей на 2028 год, изначально запланированный на 2025 год. Как сообщили в пресс-службе регулятора, изменение сроков связано с пересмотром подхода к разработке банкнот.
«В связи с тем, что мы изменили подход к разработке банкнот, сделали более открытой процедуру выбора символов, сроки выпуска в обращение модернизированных банкнот оставшихся номиналов (10, 50 и 500 рублей) сдвигаются. Планируем выпустить их до 2028 года», — говорится в сообщении пресс-службы ЦБ. Его приводит ТАСС.
Также в Банке России уточнили, что внедрение новых купюр потребует дополнительного времени на адаптацию оборудования, включая банкоматы. В настоящее время около 90% банкоматов готовы к приему новой 100-рублевой банкноты, а около 70% — к купюрам номиналом 5 000 рублей.
Ранее ЦБ анонсировал новый дизайн для банкноты номиналом 1000 рублей. Выпуск этой купюры был отложен из-за скандала: на изображении дворцовой церкви Казанского кремля отсутствовал крест.
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