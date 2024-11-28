ЦБ представил новые варианты изображений для купюры в 1000 рублей

Центробанк России представил новые варианты изображений для обновленной купюры номиналом в 1000 рублей. Изначально выпуск банкноты был приостановлен из-за недочетов в дизайне, связанных с изображением дворцовой церкви в Казанском кремле без креста.
«Всего было представлено 40 вариантов изображений на замену, из которых регулятор выбрал 25 новых вариантов для изображений на купюре», — сообщила глава ЦБ Эльвира Набиуллина, ее слова приводит РБК. Среди предложенных вариантов — здания и монументы, значимые для культуры и истории региона, такие как Вятский художественный музей и музей-усадьба П.И. Чайковского.
Лицевая часть банкноты остается неизменной и представляет собой виды Нижнего Новгорода. Банкнота в номинале 1000 рублей посвящена Приволжскому федеральному округу. Изображения на ней включают Никольскую башню Кремля в Нижнем Новгороде, а также другие значимые символы региона: место слияния рек Оки и Волги, центральный павильон Нижегородской ярмарки и стадион, возведенный к чемпионату мира по футболу 2018 года.
Также Эльвира Набиуллина анонсировала проведение открытого заседания Консультативного совета по банкнотам Банка России. Оно состоится в Национальном центре «Россия».
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