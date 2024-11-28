ЦБ представил новые варианты изображений для купюры в 1000 рублей

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Центробанк России показал варианты изображений обновленной купюры в 1000 рублей
Центробанк России показал варианты изображений обновленной купюры в 1000 рублей Фото:

Центробанк России представил новые варианты изображений для обновленной купюры номиналом в 1000 рублей. Изначально выпуск банкноты был приостановлен из-за недочетов в дизайне, связанных с изображением дворцовой церкви в Казанском кремле без креста. 

«Всего было представлено 40 вариантов изображений на замену, из которых регулятор выбрал 25 новых вариантов для изображений на купюре», — сообщила глава ЦБ Эльвира Набиуллина, ее слова приводит РБК. Среди предложенных вариантов — здания и монументы, значимые для культуры и истории региона, такие как Вятский художественный музей и музей-усадьба П.И. Чайковского. 

Лицевая часть банкноты остается неизменной и представляет собой виды Нижнего Новгорода. Банкнота в номинале 1000 рублей посвящена Приволжскому федеральному округу. Изображения на ней включают Никольскую башню Кремля в Нижнем Новгороде, а также другие значимые символы региона: место слияния рек Оки и Волги, центральный павильон Нижегородской ярмарки и стадион, возведенный к чемпионату мира по футболу 2018 года.

Также Эльвира Набиуллина анонсировала проведение открытого заседания Консультативного совета по банкнотам Банка России. Оно состоится в Национальном центре «Россия».

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Центробанк России представил новые варианты изображений для обновленной купюры номиналом в 1000 рублей. Изначально выпуск банкноты был приостановлен из-за недочетов в дизайне, связанных с изображением дворцовой церкви в Казанском кремле без креста.  «Всего было представлено 40 вариантов изображений на замену, из которых регулятор выбрал 25 новых вариантов для изображений на купюре», — сообщила глава ЦБ Эльвира Набиуллина, ее слова приводит РБК. Среди предложенных вариантов — здания и монументы, значимые для культуры и истории региона, такие как Вятский художественный музей и музей-усадьба П.И. Чайковского.  Лицевая часть банкноты остается неизменной и представляет собой виды Нижнего Новгорода. Банкнота в номинале 1000 рублей посвящена Приволжскому федеральному округу. Изображения на ней включают Никольскую башню Кремля в Нижнем Новгороде, а также другие значимые символы региона: место слияния рек Оки и Волги, центральный павильон Нижегородской ярмарки и стадион, возведенный к чемпионату мира по футболу 2018 года. Также Эльвира Набиуллина анонсировала проведение открытого заседания Консультативного совета по банкнотам Банка России. Оно состоится в Национальном центре «Россия».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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