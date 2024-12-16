Школьник годами копил деньги, чтобы подарить бойцам СВО мотоцикл на Новый год

В Саратовской области шестиклассник Максим Оружейников подарил российским военным мотоцикл на Новый год. Он потратил все свои сбережения.
«Мальчишка откладывал деньги с карманных и скопил неплохую сумму. Но этого оказалось недостаточно... Тогда подключились родители Макса — они добавили необходимую часть средств», — передает Life. Отмечается, что подросток с начала СВО следит за успехами ВС РФ.
По словам источника, Оружейников совместно с дедушкой выбрал модель мотоцикла, чтобы она наиболее подходила для выполнения боевых задач. Транспортировкой подарка займутся активисты Народного фронта.
16 декабря стало известно, что бойцы РФ освободили поселок под Красноармейском в Донецкой Народной Республике. А в Курской области сообщается об успехах армии России, которая широким фронтом выбивает противника из региона.
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