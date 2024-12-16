Минтруд разрешил регионам сделать 28 декабря 2024 года выходным

В Министерстве труда России прокомментировали возможность властей регионов сделать нерабочим днем 28 декабря. Заместитель министра труда и социальной защиты Дмитрий Платыгин считает, что субъекты РФ должны обладать таким правом.
«Субъекты РФ вправе самостоятельно установить нерабочий день 28 декабря 2024 года. Он будет распространяться на работников организаций, расположенных на территориях указанных субъектов РФ и финансируемых из их бюджетов», — пишет РИА Новости со ссылкой на ответ Платыгина на обращение депутата Госдумы Станислава Наумова (ЛДПР).
Наумов выступил с инициативой объявить субботу 28 декабря, на которую был перенесен рабочий день с 30 декабря, нерабочим днем. Это предложение объясняется желанием отказаться от шестидневной рабочей недели в конце года. Соответствующее письмо было направлено в ноябре заместителю председателя правительства Дмитрию Григоренко.
Как ранее писало URA.RU, министр труда Антон Котяков считает, что 28 декабря граждане должны отработать полноценно — без выходного. Уже был принят график праздников и выходных на 2025 год. Россиян ждет 247 рабочих и 118 дней отдыха. Об этом пишет «Царьград».
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