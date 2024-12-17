В поселке Кольцово в Екатеринбурге вечером 17 декабря резко пропало электричество. По словам очевидцев, электричество частично пропало сразу на четырех улицах. В пресс-службе «Россети Урал» сообщили URA.RU, что проблему удалось оперативно решить.
«Было зафиксировано локальное технологическое нарушение в распределительной сети. В 21:46 энергетики „Россети Урал“-»Екатеринбург» восстановили электроснабжение жителей поселка Кольцово», — сообщили энергетики.
Очевидцы рассказали telegram-каналу «Злой Екатеринбург», что свет пропадал на улицах Спутников, Атмосферной, Ракетной и частично на Бахчиванджи. Они уточнили, что из-за проблемы некоторые магазины и аптеки закрылись чуть раньше.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!