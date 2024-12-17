17 декабря 2024

В Кольцово резко пропал свет. Фото, видео

В поселке Кольцово в Екатеринбурге пропало электричество
© Служба новостей «URA.RU»
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Энергетики оперативно восстановили свет жителям
Энергетики оперативно восстановили свет жителям Фото:

В поселке Кольцово в Екатеринбурге вечером 17 декабря резко пропало электричество. По словам очевидцев, электричество частично пропало сразу на четырех улицах. В пресс-службе «Россети Урал» сообщили URA.RU, что проблему удалось оперативно решить.

«Было зафиксировано локальное технологическое нарушение в распределительной сети. В 21:46 энергетики „Россети Урал“-»Екатеринбург» восстановили электроснабжение жителей поселка Кольцово», — сообщили энергетики.

Очевидцы рассказали telegram-каналу «Злой Екатеринбург», что свет пропадал на улицах Спутников, Атмосферной, Ракетной и частично на Бахчиванджи. Они уточнили, что из-за проблемы некоторые магазины и аптеки закрылись чуть раньше.

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В поселке Кольцово в Екатеринбурге вечером 17 декабря резко пропало электричество. По словам очевидцев, электричество частично пропало сразу на четырех улицах. В пресс-службе «Россети Урал» сообщили URA.RU, что проблему удалось оперативно решить. «Было зафиксировано локальное технологическое нарушение в распределительной сети. В 21:46 энергетики „Россети Урал“-»Екатеринбург» восстановили электроснабжение жителей поселка Кольцово», — сообщили энергетики. Очевидцы рассказали telegram-каналу «Злой Екатеринбург», что свет пропадал на улицах Спутников, Атмосферной, Ракетной и частично на Бахчиванджи. Они уточнили, что из-за проблемы некоторые магазины и аптеки закрылись чуть раньше.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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