СБУ проводит масштабные рейды в правительственном квартале Киева

Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила о проведении плановых контрразведывательных мероприятий в правительственном квартале Киева. Проверки проводятся совместно с Управлением госохраны, Национальной полицией и Военной службой правопорядка ВСУ.
«Служба безопасности проводит плановые контрразведывательные мероприятия <...>. Цель — проверка контрдиверсионной защиты государственных объектов, а также усиление безопасности жителей столицы и лиц, в отношении которых осуществляется госохрана», — говорится в telegram-канале СБУ.
В ходе проверки сотрудники осматривают территории и помещения на предмет наличия запрещенных предметов, а также проверяют документы граждан. В связи с мерами безопасности возможны временные перекрытия движения. СБУ призывает граждан с пониманием относиться к временным неудобствам и адекватно реагировать на законные требования правоохранительных органов.
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