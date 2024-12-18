СБУ проводит масштабные рейды в правительственном квартале Киева

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СБУ изучают документы граждан в правительственном квартале
СБУ изучают документы граждан в правительственном квартале Фото:

Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила о проведении плановых контрразведывательных мероприятий в правительственном квартале Киева. Проверки проводятся совместно с Управлением госохраны, Национальной полицией и Военной службой правопорядка ВСУ.

«Служба безопасности проводит плановые контрразведывательные мероприятия <...>. Цель — проверка контрдиверсионной защиты государственных объектов, а также усиление безопасности жителей столицы и лиц, в отношении которых осуществляется госохрана», — говорится в telegram-канале СБУ.

В ходе проверки сотрудники осматривают территории и помещения на предмет наличия запрещенных предметов, а также проверяют документы граждан. В связи с мерами безопасности возможны временные перекрытия движения. СБУ призывает граждан с пониманием относиться к временным неудобствам и адекватно реагировать на законные требования правоохранительных органов.

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Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила о проведении плановых контрразведывательных мероприятий в правительственном квартале Киева. Проверки проводятся совместно с Управлением госохраны, Национальной полицией и Военной службой правопорядка ВСУ. «Служба безопасности проводит плановые контрразведывательные мероприятия <...>. Цель — проверка контрдиверсионной защиты государственных объектов, а также усиление безопасности жителей столицы и лиц, в отношении которых осуществляется госохрана», — говорится в telegram-канале СБУ. В ходе проверки сотрудники осматривают территории и помещения на предмет наличия запрещенных предметов, а также проверяют документы граждан. В связи с мерами безопасности возможны временные перекрытия движения. СБУ призывает граждан с пониманием относиться к временным неудобствам и адекватно реагировать на законные требования правоохранительных органов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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