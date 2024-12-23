Челябинцам предлагают позвонить Деду Морозу

Челябинцы могут позвонить на горячую линию Деда Мороза. Об этом 24 декабря пишет telegram-канал «Челябинск, который смог».
«Каждый житель Челябинской области теперь имеет возможность поговорить с Дедушкой Морозом. Не забудьте подготовить стихотворение и свое сокровенное желание», — говорится в сообщении telegram-канала.
Позвонившему Дед Мороз предлагает рассказать стишок и советует слушаться родителей, чтобы новогоднее желание точно сбылось. Созвониться с волшебником можно круглосуточно по телефону: +7 (3512) 20-81-59.
В Челябинске ранее начали продавать винтажные елочные игрушки за 25 тысяч рублей. Такую цену просят за коллекцию елочных украшений 60-70х годов, говорится на сайте объявлений.
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