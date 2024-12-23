23 декабря 2024

Челябинцам предлагают позвонить Деду Морозу

В Челябинске открылась горячая линия Деда Мороза
© Служба новостей «URA.RU»
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Срез главной ёлки страны. Можайский район. Московская область, дед мороз, дедушка мороз
Деду Морозу можно звонить круглосуточно Фото:

Челябинцы могут позвонить на горячую линию Деда Мороза. Об этом 24 декабря пишет telegram-канал «Челябинск, который смог».

«Каждый житель Челябинской области теперь имеет возможность поговорить с Дедушкой Морозом. Не забудьте подготовить стихотворение и свое сокровенное желание», — говорится в сообщении telegram-канала.

Позвонившему Дед Мороз предлагает рассказать стишок и советует слушаться родителей, чтобы новогоднее желание точно сбылось. Созвониться с волшебником можно круглосуточно по телефону: +7 (3512) 20-81-59.

В Челябинске ранее начали продавать винтажные елочные игрушки за 25 тысяч рублей. Такую цену просят за коллекцию елочных украшений 60-70х годов, говорится на сайте объявлений.

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Челябинцы могут позвонить на горячую линию Деда Мороза. Об этом 24 декабря пишет telegram-канал «Челябинск, который смог». «Каждый житель Челябинской области теперь имеет возможность поговорить с Дедушкой Морозом. Не забудьте подготовить стихотворение и свое сокровенное желание», — говорится в сообщении telegram-канала. Позвонившему Дед Мороз предлагает рассказать стишок и советует слушаться родителей, чтобы новогоднее желание точно сбылось. Созвониться с волшебником можно круглосуточно по телефону: +7 (3512) 20-81-59. В Челябинске ранее начали продавать винтажные елочные игрушки за 25 тысяч рублей. Такую цену просят за коллекцию елочных украшений 60-70х годов, говорится на сайте объявлений.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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