На блогера Дудя* возбудили административное дело за интервью с Лебедевым

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Юрий Дудь нарушил закон об иноагентах, ему грозит штраф
Юрий Дудь нарушил закон об иноагентах, ему грозит штраф Фото:

На российского журналиста и блогера Юрия Дудя (признан Минюстом РФ иноагентом) прокуратура возбудила административное дело за интервью с российским дизайнером Артемием Лебедевым. Об этом сообщили в правоохранительных органах.

«Административное дело было возбуждено через месяц после выхода его интервью с дизайнером», — заявили в силовых структурах. Информацию приводит ТАСС. В случае признания блогера виновным, ему грозит штраф в размере от 30 до 50 тысяч рублей.

Ранее Дудь уже привлекался к административной ответственности. Так, 18 сентября суд назначил ему административное наказание в виде штрафа в размере 40 тысяч рублей за отсутствие плашки иноагента в своих публикациях в соцсетях.

*Юрий Дудь включен Минюстом в реестр иноагентов

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На российского журналиста и блогера Юрия Дудя (признан Минюстом РФ иноагентом) прокуратура возбудила административное дело за интервью с российским дизайнером Артемием Лебедевым. Об этом сообщили в правоохранительных органах. «Административное дело было возбуждено через месяц после выхода его интервью с дизайнером», — заявили в силовых структурах. Информацию приводит ТАСС. В случае признания блогера виновным, ему грозит штраф в размере от 30 до 50 тысяч рублей. Ранее Дудь уже привлекался к административной ответственности. Так, 18 сентября суд назначил ему административное наказание в виде штрафа в размере 40 тысяч рублей за отсутствие плашки иноагента в своих публикациях в соцсетях. *Юрий Дудь включен Минюстом в реестр иноагентов
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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