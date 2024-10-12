На блогера Дудя* возбудили административное дело за интервью с Лебедевым

На российского журналиста и блогера Юрия Дудя (признан Минюстом РФ иноагентом) прокуратура возбудила административное дело за интервью с российским дизайнером Артемием Лебедевым. Об этом сообщили в правоохранительных органах.
«Административное дело было возбуждено через месяц после выхода его интервью с дизайнером», — заявили в силовых структурах. Информацию приводит ТАСС. В случае признания блогера виновным, ему грозит штраф в размере от 30 до 50 тысяч рублей.
Ранее Дудь уже привлекался к административной ответственности. Так, 18 сентября суд назначил ему административное наказание в виде штрафа в размере 40 тысяч рублей за отсутствие плашки иноагента в своих публикациях в соцсетях.
*Юрий Дудь включен Минюстом в реестр иноагентов
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