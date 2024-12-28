Свердловчане стали позднее жениться и выходить замуж

28 декабря 2024 в 16:58 Размер текста - 17 +

Средний возраст вступления в брак растет ежегодно Фото: Илья Московец © URA.RU В Свердловской области средний возраст невест в 2024 году достиг 32,5 лет, а женихов — 34,6. В регионе возраст вступления в брак растет уже несколько лет подряд, следует из данных онлайн-реестра ЗАГС. Еще в 2021 году девушки выходили замуж в среднем в 30,7 лет, а мужчины женились примерно в 32,9. Уже к следующему году их возраст увеличился до 31,3 и 33,3 лет соответственно. А в 2023-м — до 31,9 и 34 лет. При этом жители региона стали чаще жениться. Так, в 2024-м в ЗАГСы подали более 2,5 млн заявлений о браке, хотя еще в 2021-м их число чуть превысило 1,1 млн. Повторно браки стали заключать немного реже — 32% от общего числа (33% в 2021-м). В новогодние праздники ЗАГСы уральской столицы будут работать по очереди. Обратиться можно будет с 10:00 до 14:00, подробнее о графике — в материале URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Свердловской области средний возраст невест в 2024 году достиг 32,5 лет, а женихов — 34,6. В регионе возраст вступления в брак растет уже несколько лет подряд, следует из данных онлайн-реестра ЗАГС. Еще в 2021 году девушки выходили замуж в среднем в 30,7 лет, а мужчины женились примерно в 32,9. Уже к следующему году их возраст увеличился до 31,3 и 33,3 лет соответственно. А в 2023-м — до 31,9 и 34 лет. При этом жители региона стали чаще жениться. Так, в 2024-м в ЗАГСы подали более 2,5 млн заявлений о браке, хотя еще в 2021-м их число чуть превысило 1,1 млн. Повторно браки стали заключать немного реже — 32% от общего числа (33% в 2021-м). В новогодние праздники ЗАГСы уральской столицы будут работать по очереди. Обратиться можно будет с 10:00 до 14:00, подробнее о графике — в материале URA.RU.